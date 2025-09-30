Sporting Lisbona, Rui Borges: «Siamo motivati nell’affrontare il Napoli, non so chi è favorito»

Il tecnico a Sport Tv: «Dobbiamo fare una prestazione migliore rispetto l'ultima». Parla anche il difensore Vagiannidis: «Napoli è una città fantastica. I tifosi sono incredibili e ci aspetta un'atmosfera fantastica allo stadio»

L’allenatore dello Sporting Lisbona, Rui Borges, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Tv, in vista della gara di domani contro il Napoli al “Maradona” in Champions League.

Sporting Lisbona, le parole di Rui Borges

«La squadra sta bene, ha voglia di giocare e di fare una prestazione migliore rispetto a quella contro l’Estoril dove abbiamo vinto. Siamo consapevoli di non aver fatto una grande partita, siamo frustrati per non essere riusciti a mantenere un livello alto come nelle gare precedenti. Siamo davvero motivati perché è la Champions e perché poi affrontiamo i Campioni d’Italia».

Chi è favorito? «Non saprei dire chi è favorito, si affronteranno due squadre di grande livello. Da parte nostra siamo pronti per affrontare il Napoli, abbiamo grande motivazioni per fare del nostro meglio contro una squadra così forte. Diomande si sta allenando, verrà convocato ma non partirà titolare».

Insieme al tecnico è intervenuto anche il difensore dello Sporting, Georgios Vagiannidis, sempre ai microfoni di Sport Tv.

«Le gare di Champions hanno una storia a sé, ti danno una carica emotiva diversa. Sarà una grande partita contro una grande squadra. Siamo pronti per affrontarla al 100%. Fin da bambino ho sempre sognato di poter giocare un giorno questa competizione e ora sento di averlo realizzato. L’Italia è un paese fantastico, sarà bellissimo essere lì. Napoli è una città altrettanto fantastica. I tifosi sono incredibili e ci aspetta un’atmosfera speciale allo stadio dove è difficile giocare».