Napoli, nessun’altra squadra in Serie A concede così pochi tocchi in area di rigore agli avversari (Opta)
Statistiche su Napoli e Fiorentina a due giorni dal match. Politano cerca l'11esima stagione di fila con almeno un gol e un assist. Kean non segna col Napoli da 302', i Viola non tirano mai in porta su recuperi offensivi.
Alcune pillole statistiche su Fiorentina e Napoli offerte dal sito di Opta. Gli azzurri non perdono a Firenze dal 3-0 firmato Giovanni Simeone del 2018 che segnò lo scudetto “perso in albergo” o sedicente tale. Interessante anche il dato sui tocchi in area di rigore: nessuno ha concesso meno ingressi del Napoli in queste prime due giornate e quindi così poche occasioni da gol agli avversari. Inoltre il Napoli non ha mai subito per ora alcuna rete da recupero palla offensivo.
Il Napoli ha sempre vinto dopo la sosta per le Nazionali nelle ultime sette gare di Serie A (Opta)
- Il Napoli è rimasto imbattuto in tutte le ultime sette trasferte di Serie A contro la Fiorentina (4V, 3N) e in generale nelle più recenti 16 gare esterne contro la Viola in campionato ha perso solo una volta (8V, 7N): 0-3 il 29 aprile 2018, tripletta di Giovanni Simeone.
- Il Napoli ha ottenuto 54 successi in Serie A contro la Fiorentina, contro nessuna avversaria ne conta di più (54 anche contro la Lazio); dall’altra parte, la Viola ha battuto in 55 occasioni i partenopei in Serie A e solo contro il Bologna (58) vanta più vittorie nella competizione.
- Il Napoli ha vinto ben sei delle ultime sette gare di Serie A disputate dopo la sosta per le Nazionali – l’unica eccezione in questa serie è un 0-3 contro l’Atalanta datato 30 marzo 2024.
- Nessuna squadra ha concesso meno tocchi in area di rigore rispetto al Napoli nel corso delle prime due giornate di questa Serie A: 18, come la Roma – infatti, quella partenopea è la formazione che ha subito meno tiri dall’interno della propria area, appena sei.
- La Fiorentina è, insieme al Lecce, una delle uniche due squadre che non hanno effettuato neanche un tiro in seguito a un recupero offensivo nelle prime due giornate di questa Serie A – dall’altra parte, il Napoli è, insieme all’Atalanta, una delle due formazioni che non hanno subito alcuna conclusione finora da queste situazioni di gioco.
- Matteo Politano ha realizzato quattro gol contro la Fiorentina in Serie A, solo contro Milan (sei) e Genoa (cinque) ha segnato di più. Già autore di un assist, questa può essere la sua 11ª stagione di Serie A consecutiva in cui trova almeno un gol e almeno un passaggio vincente – gli unici due giocatori insieme a lui ad esserci riusciti in tutte le 10 precedenti sono Piotr Zielinski e Paulo Dybala.
- Il Napoli è la squadra contro cui Moise Kean ha giocato più minuti in Serie A senza riuscire a segnare (302); tuttavia, l’attaccante della Fiorentina è quello che ha realizzato più gol in casa dall’inizio della scorsa stagione nel massimo campionato italiano (13).