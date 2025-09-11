Napoli, nessun’altra squadra in Serie A concede così pochi tocchi in area di rigore agli avversari (Opta)

Il video-verità del tredicenne picchiato da un papà: ci siamo bevuti la favola dei buoni e dei cattivi (e ci è piaciuto)

di Mario Piccirillo - Il video smonta la narrazione moralistica e favolistica. Il figlioletto aggredito, menava. Nemmeno il papà era un angioletto (è stato squalificato). E chi dovrebbe essersi rotto l'anca, esultava aggrappato alla rete