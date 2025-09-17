Di Lorenzo: «vogliamo vedere a che livello siamo, ci è mancato lo scorso anno il confronto con l’Europa» (LIVE)

Di Lorenzo in conferenza prima di Manchester City-Napoli (LIVE)

Giovanni Di Lorenzo in conferenza alla vigilia di Manchester City-Napoli prima partita di Champions in programma domani sera alle ore 21.

«Siamo contenti di essere qui, c’è grande entusiasmo per essere tornati in Champions».

Doku sulla sua fascia

«Cercherò di giocare la mia partita. quando ci sarà da difendere, difenderò. Lo stesso per l’attacco».

Haaland.

«Sappiamo che affronteremo un grandissimo attaccante, dovremo stare attenti, lavorare di squadra. Quel che facciamo sempre con il mister».

Guardiola e Donnarumma hanno detto che sarà dura. Cosa bisogna non fare?

«Sarà una patita difficile contro grandi calciatori, una grande allenatore. C’è grande voglia di confrontarsi con questi grandi campioni. Cercheremo di fare la partita e quel ci chiede il mister».

Quale può essere l’insidia? L’emozione?

«Veniamo a giocarci la nostra partita con le nostre armi. Dovremo mettere in campo le nostre qualità, le nostre forze. Ci sarà da sbagliare il meno possibile, al minimo errore vieni punito. Abbiamo avuto una preparazione seria, vogliamo vedere a che livello siamo, ci è mancato lo scorso anno il confronto con l’Europa».

De Bruyne. Quanta influenza ha avuto al Napoli.

«Kevin fin dal primo giorno si è presentato con grandissima umiltà. Non ci ha parlato particolarmente dei suoi compagni, sarà contento di giocare domani e di tornare in questo stadio, sono sicuro che avrà una bella accoglienza, è quello che si merita».