Conte a Sky: «Napoli mi sta dando l’opportunità di ampliare le mie conoscenze calcistiche»

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, dopo le dichiarazioni rilasciate poco fa in conferenza stampa, ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport per presentare il match di domani contro il Manchester City. A seguire le sue principali dichiarazioni.

Le parole di Conte

«Tornare in Champions è sempre una bella emozione, ti fa tornare in stadi come questo per partite come questa. A livello europeo per me sarà la prima volta contro il Manchester City, l’ho affrontato solo in Premier League. Veniamo a giocare in casa di una squadra che negli ultimi anni ha vinto tutto quello che c’era da vincere. Parliamo di un top club con un top allenatore. Veniamo qui per vedere a che punto siamo nel nostro progetto che attualmente è al secondo anno. Poi ce ne sarà un terzo. Vogliamo fare altri passi in avanti. La montagna da scalare sarà difficile ma vogliamo misurarci e imparare».

«Quello che sto facendo a Napoli mi sta dando l’opportunità di ampliare le mie conoscenze calcistiche, impiegando i giocatori che ritengo migliori per quel tipo di partita. Non sacrifico i più bravi per un modulo e rimanere ancorati ad alcune idee. Questo ho iniziato a farlo a Napoli, prima ero rigido sui miei moduli classici. Con l’arrivo di De Bruyne ho cercato, insieme al mio staff, la formula più giusta per far giocare i più bravi».

«La rosa ha la possibilità di fare il 4-3-3, ci sono esterni come Lang, Neres, Politano, Elmas. Da parte mia c’è la voglia di fare. Come l’anno scorso quando abbiamo dovuto fare di necessità virtù. Chiedo ai ragazzi di essere coraggiosi, bisogna capire il livello e il gap che c’è tra di noi e una corazzata come il Manchester City».