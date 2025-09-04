Barella: «Gattuso ci sta facendo ritrovare la voglia di stare insieme, sa come stimolarci»

«Ci sono diverse cose che abbiamo sbagliato nelle due gestioni precedenti, in cui abbiamo avuto delle difficoltà come nell'ultimo periodo con Mancini e nel ciclo di Spalletti»

Nicolò Barella ha rilasciato alcune dichiarazioni, insieme a Gennaro Gattuso, a Sky Sport questa sera per presentare il match di domani dell’Italia contro l’Estonia. A seguire le sue principali parole.

Le parole di Barella

«La parola ritrovarci è quella più importante. Fiducia, voglia di far bene e di rappresentare al meglio il nostro paese, dobbiamo mettere tutto questo in campo. Ci sono diverse cose che abbiamo sbagliato nelle due gestioni precedenti, in cui abbiamo avuto delle difficoltà come nell’ultimo periodo con Mancini e nel ciclo di Spalletti. Ritrovarci è la cosa più importante così come seguire il mister che ci fa lavorare bene, dandoci fiducia e serenità. Vogliamo ripagarlo con prestazioni di qualità che abbiamo sempre avuto ma che non abbiamo messo in campo nelle ultime uscite».

«Giocare con Tonali sarà sicuramente un piacere anche se non sappiamo nemmeno noi ancora chi scenderà in campo. Se dovessi farlo con Sandro sarò sicuramente molto contento così come se giocherò con gli altri. Possiamo coesistere tra di noi, come abbiamo sempre fatto storicamente parlando. Il mister ha esperienza, ha vinto qualcosa di importante con la Nazionale, sa come stimolarci. Ci sta facendo ritrovare la voglia di stare insieme e domani vogliamo vincere, cercando di segnare più gol possibili perché la differenza reti è importante. Servirà voglia, fame e orgoglio».