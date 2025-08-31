Nadia Bengala: «Una fidanzata di Alvaro Vitali era così gelosa che gli faceva una firma con il pennarello nelle parti intime»

A Libero racconta della figlia: «Ha avuto problemi con la giustizia a causa della droga. È scappata, sparita. Da allora non la sento più, ha cambiato numeri di cellulare e mi ha bloccata sui social»

Libero intervista oggi Nadia Bengala che è stata la prima Miss Italia scelta solo dai telespettatori nel 1988 e l’eletta più “vecchia” (aveva 26 anni). Oggi vive a Roma, ma fa una vita molto riservata e quando può si isola in Toscana. Non ama parlare della sua vita privata, ma lo fa per raccontare di sua figlia

«Mia figlia Diana, che ora ha 29 anni, ha avuto problemi con la giustizia a causa della droga».

È stata fermata due volte e accusata di danneggiamento e tentato furto: lei ha avuto il coraggio di raccontarlo in televisione.

«È stata una vicenda ingigantita e sono andata davanti alle telecamere solo per chiarire i fatti. La facevano apparire in modo sbagliato, lei è la ragazza più buona e sensibile del mondo. Poi ho ricevuto tantissimi messaggi privati di persone che mi hanno dato solidarietà perché non sembra, ma tra le famiglie questo è un problema diffuso, anche se molti non ne parlano».

Era riuscita a mandarla in comunità?

«Sì, ma non ha funzionato: dopo tre mesi è uscita, ha resistito un po’ con noi, ma a fine marzo ha ritrovato una vecchia amica e se ne è andata. È scappata, sparita. Da allora non la sento più, ha cambiato numeri di cellulare e mi ha bloccata sui social. Una sofferenza atroce».

Ha sensi di colpa, ora, per la difficile situazione di sua figlia?

«A volte sì, ma poi capisco che sono stupidaggini: io, da madre, ho dato tanto per lei, come è normale, e ho rinunciato al teatro quando avevo delle tournée in giro. Alla fine è solo sfiga».

Dopo Miss Italia sperimenta il teatro e poi esordisce al cinema ne “Pierino torna a scuola” (1990).

«L’ultimo della serie con Alvaro Vitali, un uomo per bene rimasto sempre con i piedi per terra nonostante lo straordinario successo ottenuto dal suo personaggio».

Era sempre attorniato da belle donne.

«L’ho rivisto anni dopo e ogni volta aveva fidanzate meravigliose, ma gelosissime. Uno di loro, splendida con gli occhi verdi, mi ha confessato che per controllare che restasse fedele gli faceva una firma con il pennarello proprio lì, nelle parti intime. E poi controllava che non si cancellasse…».