Muriqi: «I miei amici d’infanzia giocavano tutti meglio di me. Il ruolo di attaccante pivot è in via di estinzione ma resiste»

Muriqi: «In Kosovo dopo la guerra era impossibile fare il calciatore, mi dicevano “vai a lavorare”»

El Paìs intervista Vedat Muriqi (31 anni, kosovaro) che gioca nel Las Palmas in Liga. Si definisce attaccante pivot. Come a tanti giocatori, il calcio non gli piace granché. Confessa di non aver visto le ultime tre finali di Champions League. «Non mi piace così tanto». Calza il 48 e mezzo.

Chi ti ha fatto diventare un calciatore?

Mia madre ha insistito molto. Quando avevo otto o nove anni, mi portava sempre ad allenarmi. Era un’ora di cammino per andare e una per tornare. Anche i miei zii mi hanno sostenuto. Nel mio paese, essere un calciatore dopo la guerra era impossibile. Non pagavano. La gente ti diceva: “Vai a lavorare”. Lavoravo nel bar dei miei zii dopo la morte di mio padre, andavo a scuola e giocavo a calcio. Alla fine ho dovuto rinunciare a una cosa. Non riuscivo a lavorare e ho lasciato la scuola a 15 anni. Grazie a Dio, sono stato fortunato. Due anni fa ho ottenuto il diploma. Ora vorrei andare all’università. Non so ancora cosa studiare. Ma voglio studiare, laurearmi.

Dove sono le persone della tua infanzia?

Sono ancora i miei migliori amici. Giocavano tutti a calcio meglio di me. Non sono mai stato un talento, ero nel livello medio-basso. Segnavo un gol ogni sette o otto partite, in tre ero in panchina, in due fuori dalla squadra… Ero normale e, grazie al lavoro, il calcio mi ha portato qui.

A volte mi sembra di non giocare a calcio, ma a un altro sport. Non sono veloce, né tecnico né agile. L’unica cosa che posso usare è la mia forza.

Muriqi e il suo ruolo di attaccante pivot che resiste in questo calcio

Gli attaccanti nel tuo profilo sono stati sottovalutati?

Prima, quasi ogni squadra ne aveva uno con le mie caratteristiche. Poi, dopo il Barcellona di Guardiola, tutti hanno cercato di avere giocatori veloci e agili. Ma il calcio ha detto che le squadre hanno ancora bisogno di un attaccante pivot. Hai bisogno di lui per riposare, prendere una palla e ottenere un fallo. Oppure, se devi segnare nell’ultimo quarto d’ora, fai i cross. Le persone hanno cercato di rimuovere questo profilo, ma il calcio si è opposto. Tuttavia, tra 10 anni non so se sopravviverà. Ora è tutto più fisico, avanti e indietro e più tecnico.

Spariranno i Muriki?

Forse no ma non saranno molto comuni. Devi correre molto e gli allenatori hanno bisogno di giocatori in grado di sopportare quel ritmo ed essere veloci. Quando ero alla Lazio con Maurizio Sarri, al mio secondo anno [2021-22], mi disse in faccia che non mi adattavo al loro stile perché aveva sempre giocato con tre attaccanti agili, veloci e piccoli. Lui, già da quel momento, non voleva attaccanti alti e lenti.

Muriqi il figlio della guerra che a Mallorca ha dimenticato i fischi dei laziali