Lobotka: «Tutti i nuovi arrivati ci hanno dato qualcosa, Lucca è molto difficile da marcare»

A Dazn: «Kevin lo conosciamo, ha segnato tanti gol e fatto tanti assist in carriera. Lang e Beukema hanno portato qualità ma anche spirito nello spogliatoio»

Stanislav Lobotka è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Napoli-Cagliari, per commentare quella che sarà la gara al Maradona. Le due squadre scenderanno in campo tra meno di mezz’ora.

Lobotka: «Tutti i nuovi arrivati hanno portato qualità e spirito»

Di seguito quanto dichiarato ai microfoni dell’emittente:

«Le sensazioni sono forti perché l’ultima volta che abbiamo giocato qui col Cagliari abbiamo vinto lo scudetto, ora siamo in una nuova stagione e proveremo a ripeterci. Tutti i calciatori che sono venuti hanno dato qualcosa di nuovo, Kevin ha segnato tanto e fatto tanti assist in carriera, Lucca è molto difficile da marcare. Lang e Beukema hanno portato qualità e molto spirito.»

Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali di Conte e Pisacane

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, De Bruyne, Anguissa, McTominay; Lucca. All. Antonio Conte

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Palestra, Deiola, Prati, Adopo, Folorunsho, Esposito. All. Fabio Pisacane

Sponda Napoli si opta per la riconferma dello stesso undici iniziale di Sassuolo fatta eccezione per Spinazzola. Non c’erano molti dubbi. Conte schiera ancora il 4-1-4-1 asimmetrico, con Politano più ala sulla destra e McTominay assaltatore sulla sinistra, che tende ad accentrarsi e a diventare seconda punta nello sviluppo laterale accanto a Lucca. In difesa preferito ancora Juan Jesus rispetto a Buongiorno, che recupererà pienamente dopo la sosta e tornerà titolare. Ancora in panchina tutti i nuovi acquisti al di là di De Bruyne, che funge praticamente da sottopunta svariando in ogni fase di gioco (senza palla invece si associa in pressing a Lucca, sull’uscita dei difensori avversari).