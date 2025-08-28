Hojlund, passi avanti Napoli-United: possibile chiusura in serata (Marco Giordano)

Sono giorni febbrili sull’asse Napoli-Manchester, dove il tema mercato è più centrale che mai. Come noto, infatti, Rasmus Hojlund e Kobbie Maino sono entrambi finiti nel mirino del club azzurro e nelle prossime ore potrebbero esserci delle evoluzioni.

Da quello che trapela, Napoli e United avrebbero trovato l’accordo per concludere il trasferimento dell’attaccante danese all’ombra del Vesuvio. La fumata bianca potrebbe arrivare anche ‘già’ stasera Per il giovane centrocampista britannico, invece, la faccenda sembrerebbe destinata ad andare in archivio con un nulla di fatto. A riferirlo è Marco Giordano, giornalista di Radio Crc.

Le ultime su Hojlund e Mainoo

Di seguito quanto scritto da Giordano su X:

“Napoli-Hojlund: si registrano passi in avanti tra club azzurro e il Man Utd nelle ultime ore, con avanzamento nelle reciproche aspettative. Le parti sperano di chiudere entro la serata, già tutto sistemato tra il Napoli ed il calciatore. Si chiude prima di nascere il capitolo Mainoo: resta allo United”.

#Napoli–#Hojlund: si registrano passi in avanti tra club azzurro e @ManUtd nelle ultime ore, con avanzamento nelle reciproche aspettative. Le parti sperano di chiudere entro la serata, già tutto sistemato tra il Napoli ed il calciatore.

Si chiude prima di nascere il capitolo… — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) August 28, 2025



Elmas è ormai (nuovamente) un giocatore del Napoli

Eljif e il Napoli, il ritorno di fiamma è ormai cosa fatta. Se nelle scorse ore c’era ancora da limitare alcuni dettagli con il Lipsia, secondo Matteo Moretto il macedone può (nuovamente) considerarsi un calciatore azzurro. L’esperto di mercato ha rilasciato gli ultimi aggiornamenti in un suo intervento ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli“.

Ecco un estratto di quanto dichiarato dal giornalista ai microfoni dell’emittente radiofonica partenopea:

«Elmas è ormai un giocatore del Napoli. Per quanto riguarda Højlund l’operazione è in chiusura. Oggi credo che la trattativa arriverà ad una fumata bianca, il calciatore ha già parlato con Conte e il ragazzo vuole andare al Napoli».