Hojlund al Napoli, incontro in corso: presente anche Conte (Di Marzio)

Il club azzurro sta discutendo con gli agenti del giocatore i dettagli contrattuali e le condizioni economiche. L’ex Atalanta dovrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto fissato a 45 milioni

Nuovi sviluppi nella trattativa che può portare Rasmus Hojlund al Napoli. Come riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, il club azzurro e gli agenti del centravanti danese sono al lavoro per definire i dettagli contrattuali e le condizioni economiche dell’operazione, in un incontro a cui ha preso parte anche Antonio Conte.

Il meeting:

Scrive Di Marzio sul suo sito: «Dopo aver raggiunto l’accordo verbale nella mattinata di oggi, venerdì 29 agosto, il Napoli e gli agenti di Højlund stanno attualmente discutendo per trovare le intese su aspetti legati al contratto, alle commissioni e ai termini personali del giocatore. L’incontro tra le parti, iniziato alle ore 17, sta proseguendo senza sosta: arrivato al meeting anche Antonio Conte».

Gianluca Di Marzio su X:

Prosegue l’incontro tra il @sscnapoli e gli agenti di Højlund per trovare le intese su aspetti legati al contratto, alle commissioni e ai termini personali del giocatore. Arrivato al meeting anche Antonio Conte @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 29, 2025

I dettagli dell’operazione Hojlund al Napoli:

Secondo Di Marzio: «L’ex Atalanta arriverà in prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League della squadra azzurra. Le cifre dell’operazione, tra prestito e obbligo, saranno di 45 milioni di euro».