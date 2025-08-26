Dortmund chapeau: il padre di Bellingham si lamenta, il club risponde rinnovando il contratto a Kovac (As)

Il ds Kehl ha chiarito che lo spogliatoio è uno spazio solo per giocatori, allenatori e dirigenti, non per le famiglie. Il tecnico era stato preso di mira dai familiari di Jobe per averlo sostituito.

Il Borussia Dortmund ha ufficialmente rinnovato Niko Kovac fino al 2027, segno di fiducia nel tecnico croato dopo mesi di incertezza. Kovac, arrivato lo scorso anno come soluzione di emergenza dopo l’esonero di Nuri Sahin, è riuscito a invertire la rotta e ha portato la squadra dall’undicesima posizione alla qualificazione in Champions League. L’annuncio del tecnico arriva dopo le recenti tensioni con Jobe Bellingham, sostituito all’intervallo contro il St Pauli (match pareggiato 3-3), che ha portato il padre dell’inglese a raggiungere gli spogliatoi per chiedere spiegazioni. Kovac esce rafforzato da questo caso, soprattutto considerando che Sebastian Kehl, direttore sportivo del Bvb, ha chiarito che lo spogliatoio è uno spazio solo per giocatori, allenatori e dirigenti, non per famiglie o consulenti. In questo contesto, l’estensione del contratto viene interpretata come un messaggio sulla figura chiave dell’allenatore. Lo stesso Kovac ha dichiarato: «Per quanto riguarda Jobe, non possiamo fare altro che fornirgli gli strumenti necessari per avere successo qui proprio come suo fratello Jude all’epoca».

La discussione tra il padre del centrocampista e il ds del club

La Bundesliga è appena iniziata e in casa Borussia Dortmund il tecnico Niko Kovac deve già far fronte ad un piccolo caso nato nello spogliatoio all’intervallo del match contro il St. Pauli pareggiato dai gialloneri per 3-3. Dopo un brutto primo tempo messo in scena da Jobe Bellingham, fratello di Jude, il tecnico croato ha deciso di lasciarlo nello spogliatoio all’intervallo. Una scelta che non è proprio andata giù al padre Mark e alla madre Denise che, secondo quanto riferito da Sky Sport DE, sarebbero scesi in spogliatoio per chiedere spiegazioni sulla scelta.