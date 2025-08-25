Scontro tra il padre di Bellingham e il direttore sportivo del Dortmund dopo la sostituzione

La Bundesliga è appena iniziata e in casa Borussia Dortmund il tecnico Niko Kovac deve già far fronte ad un piccolo caso nato nello spogliatoio all’intervallo del match contro il St. Pauli pareggiato dai gialloneri per 3-3. Dopo un brutto primo tempo messo in scena da Jobe Bellingham, fratello di Jude, il tecnico croato ha deciso di lasciarlo nello spogliatoio all’intervallo. Una scelta che non è proprio andata giù al padre Mark e alla madre Denise che, secondo quanto riferito da Sky Sport DE, sarebbero scesi in spogliatoio per chiedere spiegazioni sulla scelta.

Il direttore sportivo del Dortmund ha reagito dichiarando: «Siamo tutti delusi dal risultato di ieri. Eppure, la zona degli spogliatoi è e deve rimanere riservata ai giocatori, agli allenatori, alla direzione e non alle famiglie e agli agenti. Non succederà più. Ne abbiamo chiaramente informato le persone interessate»