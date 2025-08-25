Scontro tra il padre di Bellingham e il direttore sportivo del Dortmund dopo la sostituzione
Al termine della partita il padre di Jobe è sceso negli spogliatoi per lamentarsi con Sebastian Kehl della sostituzione e del gioco troppo "prudente".
Adrien avrebbe esternato il suo dispiacere per gli eventi recenti: «la volontà di riconciliarsi deve venire da entrambe le parti».
È Pepijn Lijnders, sta apportando la sua filosofia ai giocatori che sabato sono tornati ad essere nervosi con il 2-0 subito contro il Tottenham
Il tecnico del Marsiglia: «Anche se ha commesso un errore, spero che ci sia la possibilità di risolvere»
Un giornalista si sottopone ai test atletici dei calciatori di Premier e scopre l'altissimo livello richiesto. Micky van de Ven corre a 37 km/h
A La Provence: «Per Adrien, l’incidente era insignificante. Lo hanno esaltato per una stagione per poi abbatterlo e infangarne l’immagine. Il Marsiglia ha superato il Psg».
Su Rabiot e Rowe: «O li sospendevamo o li licenziavamo». La madre di Rabiot replica: «A Greenwood che picchiava la moglie, l'hanno data la seconda possibilità»
Il tecnico in conferenza stampa: «è stata una decisione difficile da prendere, non ho nessun problema nel prenderle. Lo farò anche in futuro»
Alla Monarka dichiarano di curare in modo diverso, attraverso un approccio integrativo, umano e olistico. Le tariffe applicate sono top secret
A Rtl contesta la versione del presidente del Marsiglia Longoria: «C'erano De Zerbi e Benatia e nessuno intervenuto? Mio figlio racconterà»
La storia di Nacho Garro, ex calciatore dell'Eibar, creatore di un catering di successo. Il suo locale, La Mendozina, è un riferimento per Nico Williams, Simeone e Isco
Mundo Deportivo: "Per prevenire, il Barcellona ha già firmato un accordo con il Barcelona de Serveis Municipals per utilizzare lo stadio Lluís Companys fino alla fine di febbraio"
L'episodio si è registrato durante la partita degli ottavi di finale tra Independiente de Avellaneda e Universidad de Chile. Marca riferisce di 10 feriti gravi, tra cui uno in condizioni critiche, e quasi 90 arresti