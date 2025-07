Osimhen, nuova offerta del Galatasaray: 70 milioni di euro con garanzie bancarie per le rate (Romano)

Continua la trattativa, ormai infinita, per Victor Osimhen tra il Napoli e il Galatasaray. Dopo il blocco registrato nella giornata di ieri, novità emergono oggi. Il club turco starebbe continuando ad avanzare proposte ai partenopei e si sarebbero spinti a formulare una nuova offerta da 70 milioni di euro con garanzie bancarie per le rate. Lo ha riportato il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano poco fa sul proprio profilo “X”.

“Il Galatasaray continua ad avanzare nei colloqui per ingaggiare Victor Osimhen, con una nuova struttura di proposta inviata al Napoli. Sul tavolo un corrispettivo di 70 milioni con garanzie bancarie per le rate, la decisione spetta ancora una volta al Napoli. Le trattative continuano”.

🚨🟡🔴 Galatasaray keep advancing in talks to sign Victor Osimhen with new proposal structure sent to Napoli.

€70m fee with bank guarantees for the installments now on the table, decision up to Napoli again.

Negotiations continue. 🔛🇳🇬 pic.twitter.com/bTepqNC4bn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2025