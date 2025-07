Osimhen, Galatasaray pronto ad offrire al Napoli 64 milioni (Schira)

Victor Osimhen vuole tornare al Gatalasaray, dove ha giocato lo scorso anno in prestito. Ma il club turco non ha intenzione di pagare la clausola da 75 milioni e ha già trovato l’accordo col giocatore per l’ingaggio.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X:

Al Galatasaray sono fiduciosi di raggiungere un accordo con il Napoli per ingaggiare Victor Osimhen a titolo definitivo. L’attaccante vuole tornare al Gala e ha già concordato le condizioni personali per un contratto fino al 2028 (18 milioni di euro all’anno). Il Galatasaray è pronto a presentare una nuova offerta (64 milioni di euro) al Napoli per cercare di chiudere.

#Galatasaray are confident to reach a deal with #Napoli to sign Victor #Osimhen on a permanent deal. The striker wants to return to Gala and has already agreed personal terms for a contract until 2028 (18M/year). Gala are ready to submit to new bid (64M) to Napoli to try to close https://t.co/8JFsHY1igV

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 8, 2025