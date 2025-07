Milinkovic Savic aspetta solo il Napoli: oggi non giocherà il test col Torino (Pedullà)

Arrivano novità sul possibile futuro di Vanja Milinkovic-Savic, dato in orbita Napoli da tempo. Il portiere del Torino è ormai ad un passo dal chiudere con gli azzurri, negli ultimi giorni ci sono stati significativi passi in avanti. Un nuovo possibile indizio sulla riuscita della trattativa arriva direttamente da Alfredo Pedullà che ha riportato attraverso il proprio profilo su “X” di come il portiere oggi non giocherà il test amichevole dei granata. E aspetta solo il Napoli. A seguire quanto riportato dal noto giornalista.

Milinkovic Savic aspetta solo il Napoli: i dettagli

“Milinkovic Savic quasi sicuramente oggi fuori dal test Torino: aspetta solo il Napoli”.

Questo quanto riportato, invece, oggi da Tuttosport, confermando la chiusura imminente della trattativa.

“Nei discorsi tra Torino e Napoli c’è anche Milinkovic-Savic. Il portiere come noto è in uscita e con la sua cessione – esattamente come accaduto con Ricci – il Torino potrà monetizzare per poter così avere un tesoretto da reinvestire. Ultimi dettagli da limare, però, per l’estremo difensore granata. Balla circa un milione e mezzo tra quella che è la richiesta dei granata – o meglio, la clausola inserita nel contratto – e l’offerta degli azzurri. Diciotto milioni quelli proposti a fronte dei 19.5 richiesti: l’idea però è che si possa trovare una soluzione per incontrarsi e chiudere definitivamente l’operazione. Accordo da trovare anche sulla modalità del pagamento: per la clausola è prevista un’unica soluzione mentre il Napoli vorrebbe poter dilazionarlo”.