Milinkovic-Ngonge, doppio affare sull’asse Napoli-Torino. Si stanno definendo gli ultimi dettagli (Romano)

Vanja Milinkovic-Savic si avvicina sempre di più al Napoli. Il portiere del Torino – che anche questa mattina si è allenato a parte – è ormai un separato in casa dal club granata e attende solo l’ok definitivo per partire in direzione del capoluogo azzurro. L’esperto di mercato Fabrizio Romano, tramite il proprio canale YouTube, ha rilasciato le ultime sulla trattativa, incluse le novità riguardanti Ngonge. A seguire quanto rivelato.

Milinkovic-Savic sempre più vicino al Napoli, le ultime

“Napoli e Torino stanno definendo gli ultimi dettagli sia per Ngonge sia per Milinkovic-Savic. Gli azzurri hanno un accordo con il portiere, stanno limando le differenze che ci sono con il club granata. Tutto lascia presagire ad una felice conclusione dell’affare considerando gli ottimi rapporti che ci sono sia con il Torino sia con gli agenti del calciatore. Si continua a lavorare sulla trattativa, aspettando il via libera. Il Napoli vuole un portiere, Conte vuole un portiere e il discorso che porta a Milinkovic resta sicuramente in piedi. Anche Ngonge è in dirittura d’arrivo. Il calciatore è pronto a raggiungere il capoluogo piemontese per visite e firma”.

Questo, invece, quanto riportato questa mattina dal Corriere del Mezzogiorno, sempre sullo stesso argomento.

“Milinkovic Savic è l’affare più caldo, il portiere serbo nel ritiro del Torino a Prato allo Stelvio attende solo il momento giusto per trasferirsi al Napoli. Con il Torino il tavolo degli affari prevede due trattative: oltre Milinkovic Savic in entrata, c’è Ngonge in uscita. La formula è prestito oneroso ad 1 milioni con diritto di riscatto fissato ad 11 milioni, bisogna attraversare le ultime onde tempestose di un affare di mercato per andare fino in fondo e ultimare il trasferimento”.