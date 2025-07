A France Football: «La mia svolta è stato ricominciare a giocare come quando ero bambino, divertendomi. Giocare in Premier sarebbe una bella vendetta nei confronti del Brighton che non credette in me».

Il bomber svedese esploso nello Sporting Lisbona, Viktor Gyökeres, ha rilasciato un’intervista a France Football dove ha parlato della sua crescita professionale e del suo futuro.

Gyökeres: «Forse sono stato sottovalutato prima, ma ora sono uno dei migliori insieme a Kane e Lewandowski»

Eri ancora sconosciuto all’età di 25 anni. Come si spiega questa anomalia?

«La chiave era ricominciare a giocare come quando ero bambino, divertendomi. All’inizio della mia carriera, pensavo troppo in campo; smettendo di farlo, ho reso il mio calcio più diretto e istintivo. Questa ossessione per i gol, che ho sempre avuto, è ancora l’essenza del mio gioco. Non penso a nient’altro che segnare e vincere, cambia tutto».

Da bambino, sei mai stato un capocannoniere?

Gyökeres: «Da quando ho iniziato a giocare a calcio. Il mio idolo assoluto era Zlatan Ibrahimovic, il più grande giocatore in Svezia. Qui lo ammiravamo tutti. Mi ha ispirato molto. Come lui, ho sempre segnato molto. Mi piaceva sentire il rumore del pallone entrare in rete. Il primo gol che ricordo è stato in un torneo di Stoccolma, ero molto giovane. Stavamo giocando cinque contro cinque su un campo che era quasi sabbia.»

Che tipo di infanzia hai avuto a Stoccolma?

«Sono cresciuto con il calcio. Dall’età di 10 anni, sono stato portato nella scuola calcio. I miei genitori mi hanno sempre detto che era importante studiare oltre a giocare. Anche se, ad essere onesti, studiare non è mai stato il mio obiettivo principale.»

Stefan, tuo padre, era il tuo allenatore. Il tuo amore per il calcio viene da lui?

«Fu lui, con mia madre, che mi iscrisse a una squadra quando avevo 6 o 7 anni. La prima volta, non mi è piaciuta affatto l’esperienza. Non mi sentivo a mio agio, ero piccolo e c’erano troppe persone nuove. Ma mi hanno portato di nuovo ad allenarmi e la seconda volta ho tenuto duro, trascorrendo i successivi otto anni lì. Mio padre mi ha allenato per un po’. Ha anche giocato a calcio, anche se non era ad alto livello. Abbiamo avuto qualche discussione a volte, dopo le partite in cui non ero stato bravo come avrei voluto essere. Anche oggi mi aiuta molto».

All’età di 19 anni, sei arrivato al Brighton, con tre prestiti in tre anni e mezzo e nessuna presenza in Premier League… Come hai vissuto questo periodo?

Gyökeres: «Non mi sento come se avessi passato così tanto tempo lì. Era la prima volta che mi allontanavo da casa. Facevo l’ala sinistra al Brighton. Mi è stato dato tempo, qualche presenza nelle Coppe, ma non ero abbastanza bravo per sfondare. Così sono andato in prestito al St Pauli (serie B tedesca), poi allo Swansea e al Coventry. Sono stati anni fantastici, ma ho avuto anche momenti difficili. All’epoca volevo giocare in Premier League. Ho capito che non tutto va sempre come vogliamo, che non necessariamente giochiamo ogni minuto di ogni partita, che a volte abbiamo periodi complicati. Ero arrabbiato con me stesso, era difficile. Col tempo poi l’ho accettato. Ho smesso di pensare, come farebbe un bambino, che fosse la fine del mondo.»

Tutto è cambiato per te nell’estate del 2021. Qual è stato il click?

«Dopo tre prestiti, finalmente facendo davvero parte di un club, il Coventry, è cambiato tutto. Avevo una mentalità diversa. Anche se il mio prestito non era stato un successo (19 partite, 3 gol), sentivo che il club mi voleva davvero. Ne avevo bisogno. L’allenatore voleva trattenermi perché vedeva qualcosa in me».

Da dove deriva la tua famosa esultanza di intrecciare le mani davanti alla bocca?

«Durante la Coppa del Mondo 2022, dal momento che la Svezia non si è qualificata, sono andato in vacanza con gli amici. Mi hanno detto che erano stanchi di vedermi cambiare l’esultanza dopo ogni gol, che dovevo trovare la mia. Dopo un po’, ho provato questa. Tutti la adoravano. Da allora, l’ho fatta sempre. Molte persone l’hanno anche riprodotta, è bello! Anche se alcuni lo hanno fatto contro di me… in realtà lo trovo divertente. L’origine nel personaggio Bane di Batman? Sì, forse. Preferisco mantenere il mistero. Sono stato sottovalutato? Forse. Ad essere onesti, prima non giocavo bene».

Stai uscendo da due stagioni eccezionali a Lisbona, con 109 gol e 31 assist in 114 partite, tra club e nazionale. Hai sorpreso il mondo intero, ma pensavi di poter raggiungere un tale livello?

«L’unica cosa che mi stupisce è vedere tutto ciò che accade intorno a me, i riconoscimenti e gli elogi che ricevo. Ma quello che faccio sul campo, ho sempre saputo di esserne capace. Quindi raggiungere questo livello non mi ha sorpreso.»

Che ruolo ha giocato lo Sporting nel tuo arrivo ai massimi livelli?

Gyökeres: «Gli devo molto. Abbiamo vinto trofei, ho fatto molti progressi con la squadra. Tutti insieme, abbiamo creato ricordi straordinari. Naturalmente, anche Ruben Amorim ha una grande responsabilità. E’ stato lui a portarmi qui, e il suo stile di gioco mi si addiceva molto bene. Non posso che ringraziarlo. Quando è andato via non l’ho presa bene, è stato uno shock. Ma capisco perfettamente la sua decisione, anche tutta la squadra, non c’erano rancori. Siamo andati avanti. E abbiamo vinto di nuovo il campionato».

Alcune persone svalutano le tue prestazioni a causa del livello del campionato portoghese. Che ne pensi?

«Spesso è così. Quando succede qualcosa di insolito, le persone cercano di trovare una spiegazione. Ma non mi interessa. So quello che ho fatto qui, ho sempre fatto del mio meglio. Il campionato portoghese è un ottimo campionato, con molti giocatori tecnici. Potrebbe non essere così fisico come in Inghilterra, ma c’è davvero un buon livello».

Hai un sacco di soprannomi: il Cyborg, il Vichingo, il Cannibale, il Trattore… Qual è il tuo preferito?

«Certamente non il Trattore. Questo soprannome è terribile, non scherzo! Se devo scegliere, forse Cyborg o Macchina».

Partirai quest’estate?

«Forse. Nel calcio non si sa mai. Non ci sto pensando, vedremo cosa succede. Se qualcosa deve accadere, accadrà. La cosa più importante per me è giocare in un club che mi vuole davvero. Vorrei giocare in Premier, sarebbe una bella vendetta dopo quello che è accaduto qualche anno fa».

Dove ti posizioni attualmente tra i migliori attaccanti del mondo? Kane, Lewandowski…

«Sono uno di loro, di sicuro. È difficile classificarmi ma, sì, sono al loro stesso tavolo ora. Sono giocatori straordinari, ai massimi livelli da molti anni, che hanno dimostrato molto più di me. Da parte mia, devo dimostrare che sono in grado di mantenere queste prestazioni stagione dopo stagione. Nessuno ha ancora visto il miglior Gyökeres».