Conte: «Tanti calciatori hanno scelto di venire per scattare di carriera, dovrò far raggiungere loro il picco»

Antonio Conte è intervenuto per la prima volta al Teatro Comunale di Dimaro per presentare alla stampa la nuova stagione del Napoli. Si è parlato di acquisti, di cessioni e ovviamente di Kevin De Bruyne. Di seguito un estratto significativo.

Conte: «A parte De Bruyne, gli altri dovranno ambientarsi»

Sui nuovi acquisti

«Sono situazioni diverse. De Bruyne è venuto a mettersi in gioco, per conoscere un campionato come il nostro che comunque non è come gli anni passati. Lui è affermato, gli altri sono dei ragazzi in cui abbiamo visto del valore, ma vengono ad un’età diversa da quella di Kevin e per cercare di strutturare il Napoli nel presente e nel futuro. Quindi diamo il tempo a questi ragazzi di ambientarsi, c’è da lavorare come sempre ma al tempo stesso siamo convinti che la strada intrapresa col club è quella di creare una struttura solida per il Napoli che anche quando andrò via tra 5,7 o dieci anni – non so questo – potrà continuare. Questa è la priorità»

Sulla fase offensiva, sugli attaccanti e su Lucca. Poi su Buongiorno e Gilmour

«Essendoci tante competizioni non possiamo pensare ai titolari e ai non titolari. Abbiamo tante partite, ci sarà sempre spazio per tutti. Ecco perché c’è la necessità per implementare una rosa che non era strutturata e ancora oggi non è strutturata per fare tutte queste competizioni. Lo stiamo facendo secondo me in modo molto mirato, pensando al presente e ripeto molto al futuro. A parte De Bruyne gli altri hanno dimostrato di avere buonissime prospettive ma che ancora non hanno il picco. Io dovrò essere bravo a farli crescere per alzare il livello di tutti. Tanti calciatori hanno scelto Napoli perché sanno che possono migliorare la loro carriera in modo importante, ciò riguarda Lucca, Lang e Marianucci che ha 21 anni.

Arriverà Beukema, stiamo parlando di buoni giocatori che sanno che loro per primi vogliono prendere uno status maggiorato rispetto a quello che hanno. Questo ci porterà dei benefici, ecco perché sarà importante il lavoro che stiamo facendo nel tempo. Un esempio è Rrahmani: oggi è un giocatore importante, ma è stato preso dal Verona e prima non era così. Sarà lo stesso per gli altri. Cerchiamo sempre di prendere calciatori che sposano la causa, ovvero lavoro, appartenenza e serietà. Buongiorno aveva subito un’operazione, ci auguriamo che in tre settimane possa tornare disponibile. Gilmour ha giocato due partite con la nazionale che gli hanno fatto accusare dei problemi all’adduttore, quindi stiamo cercando di monitorare la situazione. Inutile ora forzare, stiamo cercando di curarlo»