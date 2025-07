Colpo di scena Folorunsho, saltate le visite mediche col Cagliari ma l’affare non sembra a rischio (Tmw)

Quando sembrava tutto in dirittura d’arrivo per il passaggio di Michael Folorunsho al Cagliari, quest’oggi c’è stata una brusca frenata. Il calciatore, infatti, non ha svolto le consuete visite mediche. L’affare comunque non sembra essere a rischio. A seguire quanto riportato dal portale Tmw.

Folorunsho-Cagliari, saltate le visite mediche: le ultime

“Il futuro di Michael Folorunsho non è ancora stato deciso. Nonostante l’appuntamento fosse infatti stato già fissato per la giornata di oggi, le visite mediche per il Cagliari sono state spostate di alcune ore. Il motivo è da ricercare in alcuni dettagli ancora da sistemare fra la società sarda ed il Napoli proprietario del cartellino del giocatore”.

“In questo scenario è da registrare un tentativo last second del Torino, che ha fiutato il rallentamento e provato ad inserirsi nella notte mettendo sul piatto una proposta di prestito oneroso da 1 milione di euro con diritto di riscatto al termine della stagione. In granata il calciatore ritroverebbe il suo ex tecnico Marco Baroni. Il Cagliari in questo scenario resta comunque fiducioso di definire gli ultimi dettagli col Napoli, per aggiungere alla rosa di mister Pisacane un importantissimo rinforzo a centrocampo quanto prima”.

Leggi anche: Folorunsho al Cagliari, entro 48 ore le visite mediche: arriva dal Napoli in prestito per 500mila euro (CorSport)

“Nei giorni scorsi, dopo l’amichevole con l’Ospitaletto, il tecnico dei sardi Fabio Pisacane aveva così parlato delle manovre di mercato rossoblù: «Non ho fatto richieste particolari. Mi fido del direttore e del suo lavoro. La rosa, per l’80%, è già definita. Se arriverà qualcuno sarà per completare. Tutto dipenderà anche dalle uscite. Un centrale di piede destro? Vedremo. Dipende da come vogliamo giocare. Mina, Wieteska e Zappa ci offrono già diverse soluzioni. Cercheremo di farci trovare pronti alla bisogna, lavorando giorno dopo giorno»”.