Cagliari su Folorunsho: previsti colloqui col Napoli in settimana (Pedullà)

Il Cagliari sta sondando Michael Folorunsho, in uscita dal Napoli dopo essere tornato dal prestito alla Fiorentina. Il centrocampista era stato girato ai viola a gennaio, ma non è stato riscattato.

Previsti colloqui tra Napoli e Cagliari per Folorunsho

Come riportato da Alfredo Pedullà sul suo sito:

Il Cagliari vuole chiudere al più presto qualche operazione dopo aver ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Borrelli a parametro zero. Restano accesi i fari su Folorunsho, in settimana ci saranno colloqui con il Napoli per cercare un’intesa.

«A me piace guardare al futuro, è l’unica domanda sul Napoli alla quale risponderò. Non è che non ha funzionato qualcosa: la squadra sta facendo molto bene, poi ci sono gli interessi personali di un calciatore che ti fanno prendere certe decisioni. Nella mia vita sono ambizioso, voglio continuare a crescere e anche questi sei mesi lo sono stati, mentalmente. Prendo tutto e ringrazio la società e il mister per quanto passato. La Fiorentina mi voleva tanto e non posso non prendere in considerazione un club tanto importante che dimostra di volermi così».

E ancora, sempre sugli ultimi mesi a Napoli, Folorunsho ha quindi aggiunto: «Il calcio è bello perché in poco ti porta in alto e poi in basso. Sicuramente non li ho vissuti bene, ho dedicato la vita a questo sport: la prendo molto sul professionale, è il mio lavoro. Non giocare e vedere gli altri stando nell’oscurità fa male, ma è esperienza e serve anche questo».