Raspadori, Sarri lo vuole alla Lazio come falso nove: diventerà il nuovo Mertens biancoceleste?

Giacomo Raspadori può diventare il nuovo Mertens nella Lazio di Maurizio Sarri? Il tecnico cerca un attaccante al posto di Valentin Castellanos, ma che non sia un vero e proprio centravanti. Difatti, si fanno i nomi del giocatore del Napoli, che abbiamo visto adattarsi meglio con una vera punta accanto (Lukaku), e dello spagnolo della Real Sociedad Oyarzabal, che nasce come ala ma in Nazionale ha giocato da falso nove.

Sarri vuole uno tra Raspadori e Oyarzabal alla Lazio

Sarri al momento è concentrato sul lavoro ma preoccupato, se dovesse restare solo con la rosa che ha in mano. Vorrebbe una mezz’ala e in realtà anche uno tra Raspadori e Oyarzabal al posto di Castellanos, perché ha bisogno di “ordine” nel suo 4-3-3 ricostruito. Ha una filosofia opposta a Baroni, che prediligeva il movimento all’arrembaggio.

“Raspadori è uno degli attaccanti sotto traccia più corteggiati in queste ore di mercato. Piace a tutti, e qualcuno farebbe anche un sacrificio per portarlo. Piace a due-tre delle big e piace all’estero.

Ma c’è un momento di assoluta serenità tra Raspadori e il Napoli. Quale momento? Quello di dire: oggi stiamo bene insieme, non voglio pensare al futuro, sono contento da campione d’Italia, ne riparleremo eventualmente più avanti.

Tutti quelli che hanno cercato e che stanno raccogliendo qualcosa per mettere su un tesoretto verranno oggi e domani spediti al mittente, dopodiché vedremo cosa accadrà più avanti“.