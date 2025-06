Mondiale per Club, i club europei esclusi chiedono di allargarlo a 48 squadre per partecipare alla torta

Non è ancora cominciato il nuovo Mondiale per Club che già si parla di una possibile modifica a partire dalla prossima edizione. Alcuni club europei starebbero spingendo per allargare il tetto massimo a 48 squadre. Lo scrive il The Guardian. A seguire un estratto di quanto riportato.

L’attuale Mondiale per Club sta già stretto alla Fifa: sarà allargato a 48 squadre?

“La Fifa terrà una consultazione sull’ampliamento del Mondiale per Club a 48 squadre nel 2029. Qualora l’edizione di quest’estate avesse successo. Ci sono state le pressioni dei club che non si sono qualificati per il nuovo torneo da 1 miliardo di dollari (870 milioni di euro). La competizione a 32 squadre inizierà sabato negli Stati Uniti e i vincitori riceveranno fino a 125,8 milioni di dollari (109 milioni di euro) in premi di partecipazione e premi per aver giocato sette partite. Si tratta di circa 30 milioni di euro in meno di quanto il Paris Saint-Germain ha incassato dalla Uefa per le sue 17 partite di Champions League. Il che ha suscitato preoccupazione tra i club che non hanno potuto partecipare”.

“Barcellona, ​​Arsenal, Liverpool, Manchester United e Milan sono tra i grandi club con un’ampia base di tifosi che non si sono qualificati. E, a meno che la Fifa non elevi il limite massimo di 12 squadre europee partecipanti, l’ampliamento è l’unico modo per garantire un maggior numero di partecipanti europei. Il Mondiale maschile del prossimo anno e il Mondiale femminile del 2031 coinvolgeranno per la prima volta 48 squadre. Quindi l’espansione del Mondiale per Club sarebbe coerente con il nuovo modello. Fonti della Fifa hanno affermato che, sebbene non siano ancora state avviate discussioni serie sull’espansione, i colloqui con tutte le parti interessate sul formato e la struttura del Mondiale per Club si terranno dopo il torneo di quest’estate”.

“Un altro possibile cambiamento promosso dai club della Premier League è l’aumento del tetto massimo di due club dello stesso paese. Una restrizione che ha portato il Liverpool a non qualificarsi nonostante avesse soddisfatto uno dei criteri di qualificazione. Ovvero avere uno degli otto migliori record in Champions League tra i club che non hanno vinto la competizione tra il 2021 e il 2024”.