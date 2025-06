De Bruyne, prime parole da azzurro: «Non vedo l’ora di unirmi alla squadra, forza Napoli» (Video)

Dopo l’ufficialità, Kevin De Bruyne ha rilasciato anche le sue prime parole da calciatore della Società Sportiva Calcio Napoli. Il suo video-messaggio è stato pubblicato dall’account Instagram ufficiale del club partenopeo. Di seguito le sue parole e il filmato.

Le parole di Kevin De Bruyne

«Ciao tifosi del Napoli, sono Kevin e voglio dirvi che non vedo l’ora di unirmi alla squadra. So quanto sostenete il club in ogni momento. Ci vediamo presto e forza Napoli!».

Il City e il Wolfsburg salutano con onore De Bruyne, Juan Jesus ‘s’intromette’

Dopo settimane di trepidante attesa, oggi pomeriggio Kevin De Bruyne è ufficialmente diventato un nuovo giocatore del Napoli. L’annuncio è arrivato come di consueto dal presidente De Laurentiis su X.

Dopo l’annuncio ufficiale di De Laurentiis e quello della SSC Napoli, il club azzurro ha pubblicato una foto sui suoi profili per accogliere il calciatore: “Re Kevin è qui”. Ai messaggi ufficiali sono seguiti gli auguri delle sue ex società, Manchester City e Wolfsburg.

Gli auguri di City e Wolfsburg e l’intromissione di Juan Jesus

“Kevin De Bruyne si unirà al Napoli, mettendo fine a un rapporto di successo durato 10 anni con il City” è stato il messaggio di addio del suo ex club.

Kevin De Bruyne is to join Italian side Napoli, bringing an end to a successful 10-year stay with City 🩵 — Manchester City (@ManCity) June 12, 2025

“Ti auguriamo tutto il meglio“, è stata la frase semplice scritta a margine di uno dei primi post del Napoli. “Con lui vi divertirete”, ha aggiunto il Wolfsburg.

Nella pletora dei commenti ce n’è uno in particolare che ha riscosso molti consensi. È quello di Juan Jesus: “Il messaggio gli è arrivato secondo me”, le parole del difensore brasiliano che fanno riferimento a un altro post nel quale sembrò spianare la strada al belga. Nel giorno “dell’ultimo ballo” di Kevin con il Manchester City fu proprio il centrale dei partenopei a infiammare il popolo di sostenitori scrivendo direttamente al futuro compagno di rosa. “Ti aspettiamo KDB” fu il commento del difensore, con tanto di emoticons rappresentanti un cuore azzurro e un vulcano