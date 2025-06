Il nuovo direttore generale: «Ci sono state diverse speculazioni, ma voglio ribadirlo chiaramente. Chiellini rappresenterà la Juve in lega e federazione, non si occuperà del mercato».

Il nuovo direttore generale della Juventus Damien Comolli ha esordito alla conferenza di presentazione parlando del futuro del tecnico Igor Tudor.

Comolli: «Tudor sarà l’allenatore della Juventus anche per la prossima stagione»

«Tudor sarà il nostro allenatore per la prossima stagione, non solo per il Mondiale per Club. L’ho già chiarito a lui in diverse occasioni, siamo un grandissimo club, ci sono tantissime speculazioni ma voglio ribadirlo chiaramente».

Comolli ha chiarito anche il ruolo che avrà Giorgio Chiellini in società:

«Il ruolo di Chiellini sarà quello di Director of Football Strategies. Abbiamo parlato chiaramente di quello che sarà il suo ruolo, non solo sul campo ma anche Direttore Tecnico per certi versi, vuol dire che lavoreremo a stretto contatto. Anche l’aspetto commerciale è molto importante. Sarà Giorgio a rappresentare la Juve per quanto riguarda la lega e la federazione, ci sono diversi aspetti su cui stiamo lavorando insieme. Ha cominciato a considerare le attività dell’Academy al quale sono particolarmente appassionato, quindi passeremo da un ambito all’altro. Finora abbiamo collaborato molto bene insieme e sono certo che continueremo a farlo in futuro. Ci occuperemo di tutti i temi. Abbiamo creato questo Football Strategies Committe dove ci occuperemo di tutti i temi e lui ne farà parte. Se la domanda è se si occuperà anche di allenamento e di mercato, no».