Cherki: «oggi il calcio è meno divertente, non si dribbla più, si rischia pochissimo»

Cherki: «sono per un calcio all’antica, fatto di dribbling, di rischi, oggi è meno divertente»

La giovane stella Rayan Cherki (21 anni) ha raccontato a Telefoot il suo amore per il dribbling e l’assunzione di rischi. Cherki si è messo in luce all’esordio in Nazionale, con un folgorante ingresso in campo contro la Spagna. Ha segnato uno splendido gol (alla James Rodriguez) e poi ha servito a Kolo Muani l’assist del 4-5. Cherki è stato appena acquistato dal Manchester City di Pep Guardiola.

A Telefoot Cherki si è definito un difensore del “calcio vecchio stile”. In un’intervista rilasciata all’emittente francese, Rayan Cherki (21 anni) ha parlato della sua idea di calcio e del suo amore per il dribbling. Uno stile fatto di cambi di direzione, di gioco a un tocco e di dribbling. Uno stile che il ragazzo del Lione, appena acquistato dal Manchester City per quasi 40 milioni di euro, ente proprio.

Cherki e l’amore per il calcio vecchio stile

Ne scrive Rmc Sport:

«Ho una visione più antica del calcio grazie a mio padre, ai miei fratelli», dice. «Il calcio di oggi è meno bello da vedere rispetto a prima. Oggi ci sono meno errori, ma si rischia anche meno. Ovviamente, vorrei riaccendere questa fiamma. Eletto a fine stagione miglior dribblatore della Ligue 1, trofeo assegnato per la prima volta dalla Lega calcio francese, Cherki ha raggiunto un traguardo importante negli ultimi mesi, realizzando 12 gol e 20 assist in 44 partite in tutte le competizioni. Immediatamente convocato nella nazionale francese, ha lasciato il segno nella sua prima partita con una prestazione maiuscola contro la Spagna (nella sconfitta per 5-4), in Nations League, prima di esordire come titolare contro la Germania (vittoria per 2-0).

Arrivato al Manchester City, dovrebbe debuttare al Mondiale per club negli Stati Uniti (14 giugno-13 luglio). Un torneo che il City comincerà mercoledì contro i marocchini del Wydad Club Casablanca. La fase a gironi proseguirà contro il club emiratino Al-Ain (23 giugno) e infine la Juventus (26 giugno).