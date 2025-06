Buongiorno lascia la Nazionale, non ha ancora recuperato dall’infortunio

Alessandro Buongiorno continua a non essere al meglio della forma. Non ha ancora recuperato dall’infortunio che lo ha colpito nel match contro il Torino e lo ha costretto a saltare il finale di campionato che ha poi consegnato lo scudetto al Napoli. Ha risposto alla convocazione del ct Luciano Spalletti ma poi questa mattina ha dovuto dare forfait, come scrive la Gazzetta dello Sport:

Brutta notizia per gli azzurri, alle prese con la preparazione delle partite di qualificazione ai Mondiali contro Norvegia e Moldavia (6 e 9 giugno) Alessandro Buongiorno, indisponibile per le prossime gare, lascia il ritiro della Nazionale per tornare al Napoli. Al suo posto, il ct Luciano Spalletti ha convocato il difensore della Fiorentina Luca Ranieri, alla sua prima chiamata in Nazionale maggiore. Ranieri sarà in tarda mattinata a Coverciano.

Buongiorno: «Sapevamo che solo sacrificandoci potevamo arrivare all’obiettivo»

Il difensore del Napoli, Alessandro Buongiorno, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai microfoni della Rai, durante i festeggiamenti del quarto scudetto sul pullman celebrativo. A seguire un estratto delle sue parole.

«Sapevamo tutti quanti di dover sacrificarci per dare il massimo. Solo così saremmo potuti riuscire ad arrivare all’obiettivo. Ce l’abbiamo fatta e ora siamo qui», è quanto dichiarato da parte dell’ex difensore del Torino. Dopo aver lasciato il club di una vita, con il quale era cresciuto, il roccioso centrale si è subito distinto come totem della retroguardia meno battuta d’Europa.

