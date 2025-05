Vinicius chiede 30 milioni all’anno per rinnovare col Real. E intanto continuano i colloqui con l’Arabia (Marca)

Il futuro di Vinicius Jr è ancora incerto: mentre i suoi agenti sperano in una proposta miliardaria dall’Arabia, le trattative per rinnovare il suo contratto con il Real Madrid (scade nel 2027) rimangono aperte ma in stand by.

Vinicius chiede 30 milioni a stagione per rinnovare col Real e continua a dialogare con i club arabi

Secondo quanto riportato da Marca:

Il rinnovo di Vinicius con il Real Madrid non è ancora così vicino come affermato tre settimane fa. I colloqui tra le due parti per estendere e migliorare il contratto dell’attaccante sono iniziati all’inizio dell’anno; sebbene siano stati fatti progressi da allora, l’accordo è tutt’altro che chiuso, come l’entourage del brasiliano ha riconosciuto la scorsa settimana. Le nuove richieste di stipendio del giocatore, ridotte a 30 milioni netti, sono ancora lontane da ciò che il Real Madrid è disposto a pagare (non più di 20 milioni). Vinicius ora guadagna 17 milioni, uno stipendio simile a quello di Mbappé, ma senza il bonus alla firma del francese.

I rappresentanti di Vinicius della Roc Nation Brasil hanno tenuto colloqui paralleli con leader sauditi per mesi per ottenere un’offerta multimilionaria; questa è la stessa strategia che gli intermediari e gli agenti delle grandi e medie stelle del calcio europeo stanno portando avanti da quando il Fondo di investimento pubblico saudita ha lanciato il nuovo Centro per l’acquisizione di giocatori d’eccellenza (Pace) due anni fa, un piano che ha fornito un’importante iniezione extra-economica ai club e che ha permesso l’arrivo di calciatori come Cristiano Ronaldo, Neymar, Benzema o Mané con contratti fuori dalla portata del mercato europeo. Da gennaio ci sono stati almeno due incontri faccia a faccia con i vertici arabi, richiesti con insistenza dalla Roc Nation. Durante questi colloqui, i leader arabi hanno esplorato diversi scenari con gli agenti di Vinicius, tra cui la possibilità di diventare ambasciatore per la Coppa del Mondo 2034 in Arabia. Ma la verità è che quell’offerta da miliardi di dollari che hanno detto includeva uno stipendio di 200 milioni all’anno non è mai esistita. Almeno fino ad oggi.