Tapie per sempre, al Velodrome di Marsiglia inaugurano la statua a lui dedicata

Oggi pomeriggio verrà inaugurata, presso il piazzale dello stadio Vélodrome di Marsiglia, la statua che rende omaggio all’ex presidente dell’Olympique. I colleghi de L’Equipe rivelano storia e “segreti” che si celano dietro l’omaggio.

La statua di Bernard Tapie e tutti i suoi “segreti”

“Gli abitanti di Marsiglia attendevano con ansia questo momento. Da martedì, la statua in omaggio all’emblematico ex presidente dell’Olympique de Marseille, Bernard Tapie, è nascosta nel piazzale dello stadio Vélodrome, avvolta in un telo protettivo che verrà rimosso oggi alle 18.00”, esordisce L’Equipe.

Tapie, morto di cancro nel 2021 all’età di 78 anni, è una delle figure più iconiche nella storia del Marsiglia e la sua presidenza è stata segnata dalla vittoria della Champions League nel 1993. “È questo evento che sarà rappresentato nell’opera in bronzo intitolata “Forever the First”, ideata dallo scultore Joël Vergne”, rivelano i colleghi francesi. Che poi aggiungono: “Secondo le prime immagini diffuse, ancora in fase di progettazione, il presidente Tapie viene portato in trionfo da sei dei suoi giocatori più famosi: Fabien Barthez, Basile Boli, Marcel Desailly, Didier Deschamps, Éric Di Meco e Franck Sauzée. Un’immagine leggendaria che rimanda ai festeggiamenti del giorno dopo la vittoria finale contro il Milan (1-0)”.

La nota testata si sofferma in seguito su altri dettagli: “L’idea per questa statua nacque dalla mente del figlio più giovane, Laurent Tapie, poche settimane dopo la morte del padre […] Il cinquantenne ha parlato di «due anni di sforzi per raccogliere fondi». Numerose le persone che hanno partecipato: aziende e privati. In totale, sono stati raccolti 250.000 euro dai donatori, i cui nomi dei primi 1.000 saranno incisi sulla base di marmo della statua”.

L’Equipe prosegue: “Quest’opera in bronzo, la cui progettazione, secondo Vergne, non è stata semplice, pesa più di tre tonnellate e misura 4,50 m di altezza e 2 m di lunghezza. Un’iniziativa accolta con grande entusiasmo e apprezzata dai marsigliesi più affezionati”.

L’Equipe riporta poi le parole rilasciate dal figlio di Tapie a ICI Provence:

«Devo dire che lo scultore è stato paziente con me perché sono un perfezionista e quindi sono stato particolarmente attento […] Per mio padre, sono stato ancora più meticoloso perché conosco il suo volto a memoria. Così ha l’ha fatto tre volte. La terza versione era quella giusta».

Il giornale francese conclude ricordando che il piazzale dello stadio Vélodrome sarà ribattezzato “Parvis Bernard Tapie’”.