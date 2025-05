Solet, difensore dell’Udinese, denunciato per violenza sessuale (Repubblica)

Un calciatore professionista, tesserato per l’Udinese, come ha rivelato il Tgr Fvg, è stato denunciato da una ragazza per violenza sessuale. Repubblica ha rivelato che si tratta di Oumar Solet, difensore centrale della squadra friulana. L’episodio si sarebbe consumato domenica sera, nell’appartamento dove l’atleta vive. Assieme a lui c’erano altri due amici che in serata, dopo l’identificazione – avvenuta anche grazie alla collaborazione del calciatore – sono stati, a loro volta, denunciati in stato di libertà per la medesima ipotesi di reato.

E un fascicolo d’indagine affidato al sostituto procuratore Marco Panzeri. Il giocatore, fa sapere oggi Il Gazzettino, è stato iscritto nel registro degli indagati. Nella casa c’erano altre due persone. E un testimone racconta: «Era una festa in casa, lei lo ha seguito in camera da letto insieme a un’altra coppia, lì c’è stato poi uno scambio di partner. Lei era consenziente, nessuno si sarebbe mai aspettato una reazione del genere».

La testimonianza di un amico di Solet

Con il quotidiano ha parlato uno degli amici del calciatore presente che si chiama S. Ed è straniero «era tutto tranquillo. Io mi sono messo a dormire fino alle sei, sei e mezza, perché dovevo andare a lavorare alle 7.20, mentre gli altri non lavoravano». Poi proprio lui è stato contattato dalla 30enne: «Era arrabbiata. Diceva che non ricordava nulla, che era stata drogata e violentata. Ma lì nessuno fumava, non c’era droga. E poi ha cominciato a parlare di un video che è stato girato durante la festa. Mi ripeteva che se fosse stato pubblicato sui social ce l’avrebbe fatta pagare. A tutti noi».

Lunedì 12 maggio avrebbe dovuto incontrarla. Ma lei «è andata in ospedale e ha denunciato. Sono rimasto sconvolto, siamo tutti sconvolti, non capisco perché lo abbia fatto. Era consenziente, era quello che voleva lei… Che esca la verità, non va bene raccontare cose che non esistono. Non c’era droga in casa, nessuno l’ha drogata».

Repubblica precisa che “il suo legale di fiducia, Maurizio Conti, non ha inteso rilasciare dichiarazioni, a tutela di tutte le persone coinvolte nella vicenda”.

E ancora:

“Dalla società friulana non c’è stata ancora alcuna reazione ufficiale. C’è attesa per la conferenza stampa di sabato quando mister Runjaic annuncerà la squadra e la tattica per la gara di domenica sera in casa della Juventus, per verificare se il giocatore sarà convocato“.