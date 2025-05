Sirena, lo skipper di Luna Rossa: «Mai coinvolti dal governo su Napoli sede dell’America’s Cup»

A Repubblica: «Siamo stati informati del dialogo tra governo e New Zealand, ma non abbiamo mai partecipato. Nella scelta avrà pesato il pubblico italiano che segue numeroso Luna Rossa»

Repubblica intervista Max Sirena, skipper di Luna Rosa, team partecipante della America’s Cup che nel 2027 si disputerà nel golfo di Napoli. A tal proposito Serena dice:

Come sarà la prossima America’s Cup?

«Abbiamo regatato a Napoli nel 2012 per un evento dell’America’s Cup: mai trovato un pubblico del genere. Una marea di gente venuta a vedere queste barche, mentre noi eravamo a bordo sul Golfo di Napoli, tra la città e le isole: uno dei posti più belli al mondo. Sarà un evento speciale».

Lo skipper di Luna Rossa: «Siamo stati informati del dialogo tra il governo e New Zealand»

Preferivate Cagliari? Là c’è la vostra base.

«Non siamo stati minimamente coinvolti in questa discussione. Siamo stati informati del dialogo tra il governo e New

Zealand, ma in realtà non abbiamo mai partecipato. Nella scelta avrà pesato il pubblico italiano che segue numeroso la Coppa: grazie anche a noi di Luna Rossa».

Si aspetta scarso vento sul campo di gara?

«Tutti associano al Golfo di Napoli la bonaccia, ma non sono sempre quelle le condizioni. C’è la regata storica dei Tre Golfi, una volta cera la Nastro azzurro: come su tutto il Mediterraneo a volte c’è la bonaccia, ma in genere si regata. Tutti i team lavoreranno per far decollare queste barche, bastano anche sei-sette nodi».

Anche Aurelio De Laurentiis, patron e presidente del Calcio Napoli, ha commentato la notizia della America’s Cup 2027 a Napoli. Il presidente del Napoli su X ha scritto.

“Una grande opportunità per Napoli. L’America’s Cup potrà essere uno dei tanti motori per contribuire all’ulteriore crescita dell’immagine della città. Sarà importante che il progetto coinvolga tutte le realtà in grado di enfatizzare un evento che potrà essere memorabile”.

E ancora:

“Il Calcio Napoli sarà sempre a disposizione per trovare quelle sinergie che contribuiscano alla riuscita dell’evento”.