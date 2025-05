Sinner-Alcaraz, abbraccio al Roland Garros: il gesto non è passato inosservato

Tra di loro non ci sarà amicizia ma di sicuro c'è forte stima reciproca come testimonia il gesto odierno

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner in attesa di cominciare ufficialmente il Roland Garros sono già a Parigi dove si terrà il secondo Slam stagionale. Nella giornata di ieri è andato in scena il sorteggio che ha certificato come il numero uno e il numero due del ranking ATP, reduci dalla finale agli Internazionali di Roma, si potranno incontrare solo nell’atto conclusivo del torneo.

Sinner-Alcaraz, abbraccio inatteso al Roland Garros

Intanto si sono incrociati e come riportato poco fa dal Corriere dello Sport il gesto non è passato inosservato: i due si sono abbracciati. Tra di loro non ci sarà amicizia ma di sicuro c’è forte stima reciproca. Di seguito quanto si legge:

Leggi anche: Roland Garros, sorteggiato il tabellone: strada in salita per Sinner

“Non saranno grandi amici, ma si stimano e si rispettano. Sinner e Alcaraz sono il numero uno e il numero due al mondo. Al Roland Garros sono stati protagonisti di un abbraccio che è diventato subito virale. Hanno bisogno l’uno dell’altro. Jannik è stato sconfitto in finale da Carlos a Roma, ma gli è servito. Adesso sa su cosa deve lavorare, soprattutto per avere la meglio sulla terra rossa, dove lo spagnolo è ancora più forte. E lo spagnolo lo ha detto più di una volta, senza nascondersi: ha bisogno di Sinner per tenere alta la tensione e la concentrazione, per dare il massimo. La prova sta nel fatto che nei tre mesi di assenza del numero uno al mondo, non è riuscito ad accorciare il gap in classifica. Quando invece Jannik stava per rientrare, Alcaraz ha alzato il livello”.