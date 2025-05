Prima copiavano gli spagnoli, ora il tennis Usa studia il modello Federtennis (New York Times)

S’è arrevotato il mondo (del tennis): “I dirigenti americani si ispirano alla Fitp per cercare di capire gli ingredienti e la ricetta del loro segreto di sviluppo”

Che il mondo del tennis si sia “arrevotato” da un po’ è una certezza. In questo nuovo mondo l’Italia è una superpotenza, e gli Stati Uniti la studiano per copiarne il “sistema”. L’Italia, “il Paese il cui recente successo nello sviluppo dei talenti è diventato fonte d’ispirazione per il resto del mondo, in particolare per gli Stati Uniti”, scrive il New York Times.

“Il tennis italiano ha dato il massimo ultimamente, producendo il primo numero 1 al mondo del Paese, Jannik Sinner, e una schiera di giovani talenti, nonostante operi con risorse finanziarie molto inferiori e rappresenti meno del 20% della popolazione americana. Così, quando la US Tennis Association (USTA) ha avviato una riorganizzazione del suo sistema di sviluppo dei giocatori, i suoi dirigenti hanno messo la Federazione Italiana Tennis sotto la lente d’ingrandimento per cercare di capire gli ingredienti e la ricetta del loro segreto”.

“Tutti gli addetti ai lavori hanno seguito negli ultimi 10 anni l’Italia, che ha aggiunto una serie di tornei professionistici di livello inferiore, offrendo ai suoi giocatori molte più opportunità locali di competere senza sprecare tempo e denaro in viaggi. Ha costruito più campi in cemento per preparare i suoi talenti a un circuito che li sfrutta più di qualsiasi altra superficie. Ha decentralizzato la sua struttura ad alte prestazioni per migliorare la continuità degli allenamenti man mano che i giovani talenti diventano professionisti adulti di talento. I frutti sono stati raccolti: ci sono nove italiani nella top 100 Atp e tre nella top 100 Wta, due nella top 10 maschile e uno in quella femminile”.

“Tra i 15, i 16 e i 17 anni danno molto supporto alla scienza dello sport”, dice in un’intervista Tracy Davies, dirigente di lunga data della Usta che di recente è diventata direttore generale di Usa Tennis, la nuova divisione ad alte prestazioni dell’organizzazione. “Si assicurano che i ragazzi abbiano il meglio nello sviluppo atletico, che abbiano la migliore preparazione mentale, che abbiano tutti i dati di cui hanno bisogno per ogni singola partita che giocano”. Il Nyt ricorda che Tyra Grant ad aprile ha deciso di giocare per l’Italia.

“Quasi 20 anni fa, quando una generazione d’oro di giocatori spagnoli dominava i vertici del tennis maschile, la United States Tennis Association creò un sistema di sviluppo dei giocatori basato sulla macchina spagnola. Ora gli USA vogliono essere come l’Italia“.

ilnapolista © riproduzione riservata