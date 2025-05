Tyra Grant lascia gli Usa e giocherà a Roma da italiana: chi è la prossima stella del tennis azzurro

Sul New York Times: ha 17 anni, padre ex cestista americano e mamma italiana: è considerata una delle giocatrici più promettenti degli Stai Uniti

Si chiama Tyra Grant, ha 17 anni, ed è la prossima star del tennis italiano di cui forse non avete ancora sentito parlare. Perché per ora è ancora americana. Ha deciso che però vuole entrare nel “club Sinner”: l’Italia è ormai una superpotenza del tennis. Lo racconta il New York Times.

Grant è considerata un astro nascente del tennis americano. E’ figlia di padre americano e madre italiana. È nata a Roma ed è cresciuta a Vigevano, è passata da Piatti a Bordighera e poi si è trasferita in Florida nel 2023 per allenarsi all’USTA National Campus di Orlando. Un messaggio del 30 aprile, un portavoce della US Tennis Association (la USTA, appunto) ha confermato che Grant aveva informato l’organizzazione che avrebbe rappresentato l’Italia, mentre dalla Federtennis dicono che l’annuncio ufficiale arriverà a breve. Sarà a Roma con una wild card.

La richiesta di Grant di cambiare nazionalità è stata approvata ed entrerà in vigore a partire proprio dagli Internazionali d’Italia. Grant è attualmente numero 356 al mondo, e ha vinto tre Slam junior in doppio. L’anno scorso ha vinto il doppio femminile a Wimbledon con un’altra promessa americana, Iva Jovic, e ha raggiunto le semifinali in singolare all’Open di Francia. A Madrid ha battuto la numero 80 del mondo Tatjana Maria al primo turno, ma ha perso al secondo.

Il Nyt sottolinea che “non è raro che gli atleti americani con doppia cittadinanza scelgano di rappresentare paesi diversi dagli Stati Uniti, dove la concorrenza per gli sponsor è minore ed essere potenzialmente i migliori in quel paese vale più che essere uno dei tanti giocatori d’élite. L’Italia ha una sola giocatrice, Jasmine Paolini, nella top 50 e tre giocatrici nella top 100. Gli Stati Uniti hanno quattro donne nella top 10, due delle quali campionesse del Grande Slam, e 18 nella top 100″.

Il padre di Grant, Tyrone, è cresciuto a Brooklyn e ha giocato a basket al college alla St. John’s University nel Queens. Ha firmato un contratto con gli Charlotte Hornets in Nba, ma poi si è trasferito in Europa, dove la sua compagna dell’epoca, Cinzia Giovinco, ha dato alla luce Tyra. Anche il fratello di Grant, Tyson, gioca a tennis.

