Per As il leader del Real è Mbappé, Vinicius è calato in questa stagione

Quest’anno il Real Madrid non ha certamente rispettato i pronostici di fine stagione scorsa, quando trionfò in Liga e in Champions League. Domenica hanno perso il quarto Clasico della stagione su quattro, portandosi a -7 dal Barcellona e dando, con ogni probabilità, la vittoria del campionato ai loro più grandi rivali. Sono poi usciti in Champions ai quarti contro l’Arsenal. Nessuno probabilmente si aspettava ciò dopo l’acquisto in estate di Kylian Mbappé. Ora l’allenatore che sostituirà Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, dovrà rivedere insieme al presidente Florentino Perez cosa non è andato in questa stagione e cercare di migliorare la squadra.

A Xabi Alonso serviranno almeno cinque acquisti al Real Madrid

As scrive:

“Xabi avrà tanto lavoro davanti a sé. Florentino Pérez e José Ángel Sánchez, rispettivamente presidente e direttore generale del Real Madrid, sanno già che la squadra ha delle carenze che devono essere colmate: un terzino destro (arriverà Alexander-Arnold), un centrale di difesa (Huijsen piace, anche se è costoso), un centrocampista (Zubimendi sembra essere in direzione Arsenal, quindi sarà complicato), forse un terzino sinistro (Davies era il favorito, ma ha rinnovato con il Bayern Monaco) e persino un centravanti in stile Joselu.

Inoltre, Xabi Alonso deve rivedere anche il modulo. Al Leverkusen, giocava con una difesa a 3 e due quinti, cosa che in questo Madrid è irrealizzabile a causa della carenza di difensori centrali. La costruzione della squadra dipenderà dalla sua idea di gioco con una linea a quattro o a tre. Quest’anno il Real ha subito finora 37 gol in 35 partite, poco più di una rete a partita. Ma negli scontri diretti, per esempio contro il Barcellona, ne ha subiti 16 in quattro partite.

Mbappé leader, Vinicius è calato

Un altro tema caldo da affrontare: chi è il leader in campo di questo Real Madrid? Senza dubbio, se si tratta di guardare i numeri, è Mbappé. Nel Clasico, nonostante la sconfitta, ha segnato tre gol. Vinicius è calato in questa stagione, ma il Madrid mantiene la sua fiducia in lui rinnovandogli il contratto. E poi c’è il caso di Rodrygo, colui che ha avuto la peggio per mantenere i suoi alti standard. Xabi Alonso dovrà trovare un modo per gestire i talenti del Real, contando anche su Bellingham”.