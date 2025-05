Napoli su Kenneth Taylor: il gioiello dell’Ajax pronto al salto in Serie A (Voetbal)

L’Ajax si prepara a un’estate di trasformazioni significative, soprattutto nel reparto di centrocampo. Secondo quanto riportato da Voetbalzone, sia Kenneth Taylor che Jordan Henderson stanno valutando la possibilità di trasferirsi, mentre altri centrocampisti potrebbero lasciare il club.

“L’Ajax si trova ad affrontare un’estate particolarmente impegnativa. L’addio dell’allenatore Francesco Farioli è stato ora risolto con la nomina di John Heitinga e Marcel Keizer, ma questo è solo un assaggio. Nell’analisi di ciò che attende Heitinga e l’Ajax, si parla, tra le altre cose, dei centrocampisti della squadra di Amsterdam: Kenneth Taylor e Jordan Henderson. Taylor è interessato al Napoli, aveva riferito in precedenza Sky Italia . Si dice che l’Ajax voglia per Taylor una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro. Henderson è nel mirino dei suoi fidanzati d’infanzia, il Sunderland, che di recente si è assicurato la promozione in Premier League sotto il suo attento occhio.”

Kenneth Taylor: Il Napoli osserva con attenzione il talento dell’Ajax

Kenneth Taylor, classe 2002, è uno dei profili più interessanti del panorama calcistico olandese e, dopo diverse stagioni in prima squadra con l’Ajax, sembra pronto a spiccare il volo verso un’esperienza all’estero. Il centrocampista, cresciuto nel vivaio dei Lancieri, ha dimostrato una crescita costante negli ultimi anni, conquistandosi un posto da titolare fisso e attirando l’attenzione di diversi club europei.

Tra le società interessate, spicca il nome del Napoli, che già da gennaio ha avviato un monitoraggio costante sul giocatore. Non è escluso che il Napoli possa affondare il colpo già nelle prossime settimane, approfittando anche della volontà del giocatore di confrontarsi con un nuovo campionato e della ristrutturazione in atto all’Ajax, che potrebbe agevolare una cessione.

La trattativa non è ancora in fase avanzata, ma con l’avvicinarsi del mercato estivo, le possibilità di vedere Taylor in Serie A aumentano. L’eventuale arrivo dell’olandese rappresenterebbe un colpo strategico per il Napoli, sia in ottica presente che futura.