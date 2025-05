Meret, non c’è ancora accordo sul bonus (Sky)

Stamani l’incontro tra il ds Manna e Pastorello. Non c’è ancora il via libera del Napoli sul bonus, ma potrebbero trovare un accordo a metà strada. Prossime ore decisive.

Stamani c’è stato un incontro tra il ds del Napoli Giovanni Manna e l’agente di Alex Meret, Federico Pastorello, per discutere sul rinnovo di contratto del portiere in scadenza a giugno.

Per il rinnovo fino al 2027 di Meret col Napoli resta da stabilire il bonus richiesto dall’entourage

L’incontro, come riportato da Sky Sport, è stato positivo tra le parti, da sciogliere l’ultimo nodo sul bonus economico ma si lavora per trovare l’intesa. Le prossime ore potrebbero essere decisive: il rinnovo del portiere del Napoli avrebbe una durata biennale fino al 2027. Da sette anni in maglia azzurra, il futuro del portiere è stato al centro dell’incontro tenuto in mattinata tra il direttore sportivo Giovanni Manna e l’agente Federico Pastorello. Da tempo il club di De Laurentiis sta cercando di blindarlo, tema che ha riservato ulteriori novità.

Il confronto tra Manna e Pastorello ha registrato progressi significativi, ma resta da sciogliere il nodo legato al bonus economico richiesto dall’entourage di Meret. Non c’è ancora il via libera del Napoli su questo dettaglio. L’ipotesi più concreta è che possano trovarsi a metà strada limando le cifre per raggiungere l’accordo.

Avete dimostrati di saper prendere la pressione dal verso positivo: «E’ una risposta importante, era una partita da vincere. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio, poi nel secondo tempo è stato un crescendo e siamo finalmente arrivati al 90′ con più tranquillità e abbiamo tenuto la porta imbattuta. E’ una vittoria meritata che ci teniamo».

Ci credete fino alla fine? «Assolutamente, siamo lì e non dobbiamo mollare. Dobbiamo sfruttare qualche passo dell’Inter se arriverà e provare a vincerle tutte. Dobbiamo tutto fino alla fine per tutto l’ambiente».

