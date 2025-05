A Castel Volturno tutti con il trolley, Conte vuole a Parma anche Lobotka e gli altri infortunati (Sky)

Si avvicina la gara tra Parma e Napoli di domani sera che deciderà grandissima parte dello scudetto 2025. Antonio Conte dovrà fare a meno in campo di Lobotka e Buongiorno oltre che di Juan Jesus, ma vuole – come riporta Sky Sport – che tutti siano al suo seguito per una partita così importante come quella in Emilia. Intanto in contemporanea si giocherà la sfida tra Inter e Lazio: con una sconfitta dell’Inter in casa e una vittoria del Napoli potrebbe essere già scudetto. Diversamente, bisognerà attendere l’ultima giornata in cui il Napoli avrà in casa un Cagliari presumibilmente già salvo e l’Inter andrà a Como contro Fabregas (si giocherà in settimana).

Conte porta anche Lobotka in Emilia, ci saranno tutti a Parma (Sky)

Di seguito il report pre-rifinitura di Francesco Modugno per Sky Sport:

“A Castel Volturno stamattina sono venuti tutti in trolley. Conte li vuole tutti a Parma, anche gli infortunati come Lobotka. Non sarà così in mezzo al campo e ciò costringe Conte ad aggiustare, a sistemare il Napoli anche tatticamente. Ormai questa squadra la inseriamo in grafica come convenzione come un 4-4-2, ma nello sviluppo si gioca anche in altri modi. Ci sarà anche Neres che sta meglio e offre soluzioni differenti: a sinistra è determinante con gli assist, mentre quando gioca a destra a partita in corso rappresenta un’opzione per cambiare inerzia delle partite e persino segnare. Dall’inizio ci aspettiamo Raspadori e Lukaku, sembrano fatti per stare insieme. Lukaku ha segnato comunque 13 gol e 10 assist, Jack sta bene anche da un punto di vista mentale”.