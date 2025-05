Lo United perde 4-3 contro il Brentford, continua la sua stagione “da Dr. Jekyll e Mr. Hyde” (Daily Mail)

Il quotidiano: “Potrebbero conquistare la finale in Europa League, ma a che prezzo? La delusione rimarrebbe”. In Premier sono 15esimi, è il peggior campionato dal 2015.

Il Manchester United ormai sta pensando solo all’Europa League; le retrocessioni in Premier League sono già scritte, e non coinvolgono i Red Devils, che ora sono quindicesimi a 39 punti dopo la sconfitta 4-3 contro il Brentford.

Lo United ha vissuto una stagione “da Dr. Jekyll e Mr. Hyde”

Il Daily Mail scrive sul match:

Il Manchester United potrebbe conquistare un successo europeo, ma a che prezzo? Dopo una prestazione entusiasmante in Europa League è arrivata, tre giorni dopo, una deprimente in Premier. Questa volta il Brentford ha beneficiato della stagione da Dr. Jekyll e Mr. Hyde dello United e ora sogna una qualificazione europea. Non sorprende che i Red Devils avevano preso Thomas Frank in considerazione prima di nominare sulla panchina Ruben Amorim a novembre. Il tecnico portoghese ha vinto solo 6 delle 24 partite di Premier League da allora rispetto a 7 delle 9 in Europa. Anche se vincessero l’Europa League alla fine di questo mese, la delusione rimarrebbe; è stato il peggior campionato dal 2015.

C’è una possibilità sia per il Manchester United che per il Tottenham di terminare il campionato al 17esimo posto [una posizione sopra la zona retrocessione, ndr.]. Sarebbe stata una prospettiva poco credibile un anno fa, ma entrambi i club hanno avuto un’annata miserabile. Ma chi ha avuto la stagione peggiore?

Il quotidiano confronta i due club:

Le 15 sconfitte dello United sono il numero più alto in campionato dal 1989-90 e bisogna tornare al 1962-63 per trovare l’ultima volta che hanno perso più partite in casa in una singola stagione. La sconfitta contro il Nottingham Forest è stata la 18esima del Tottenham in Premier League in questa stagione. Solo Southampton e Leicester, che sono già retrocesse, hanno perso più partite degli Spurs finora.

