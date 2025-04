United o Tottenham? Il Telegraph apre il dibattito: qual è stato il peggior club in Premier quest’anno?

Entrambi rischiano di finire la stagione al 17esimo posto. Tra problemi di spogliatoio e investimenti sbagliati, a salvare il salvabile potrebbe essere solo la vittoria dell’Europa League

Manchester United o Tottenham? Sono aperte le scommesse su qual è stato il peggior club di questa stagione in Premier League. Sono entrambi ancora in corsa per la vittoria dell’Europa League, ma distano un punto in classifica in campionato, con i Red Devils in vantaggio di uno (38 punti contro i 37 degli Spurs).

United o Tottenham? Qual è stato il peggior club in Premier quest’anno?

Il Telegraph scrive:

C’è una possibilità sia per il Manchester United che per il Tottenham di terminare il campionato al 17esimo posto [una posizione sopra la zona retrocessione, ndr.]. Sarebbe stata una prospettiva poco credibile un anno fa, ma entrambi i club hanno avuto un’annata miserabile. Ma chi ha avuto la stagione peggiore?

Il quotidiano confronta i due club:

Le 15 sconfitte dello United sono il numero più alto in campionato dal 1989-90 e bisogna tornare al 1962-63 per trovare l’ultima volta che hanno perso più partite in casa in una singola stagione. La sconfitta contro il Nottingham Forest è stata la 18esima del Tottenham in Premier League in questa stagione. Solo Southampton e Leicester, che sono già retrocesse, hanno perso più partite degli Spurs finora.

I tifosi dello United esaltavano Ruben Amorim che li avrebbe fatti vincere di nuovo, ma da quando ha sostituito Erik ten Hag all’inizio di novembre, è l’unica squadra a parte le ultime tre che non ha registrato vittorie consecutive in Premier League. Ange Postecoglou non ha fatto del suo meglio parlando davanti alle telecamere subito dopo le sconfitte. Ma non sono solo i media con cui ha perso la pazienza a volte, dato che l’australiano ha anche affrontato alcuni tifosi arrabbiati. Investimenti: Amorim ha avuto a gennaio Patrick Dorgu dal Lecce, ma ha mandato via alcuni in prestito, tra cui Marcus Rashford e Antony. Stranamente, non c’è stato un miglioramento della squadra. Il Tottenham ha speso oltre 100 milioni di euro la scorsa estate. I giovani Archie Gray e Luca Bergvall sembrano ottimi giocatori in prospettiva, ma gli Spurs non hanno investito abbastanza pesantemente su giocatori che potrebbero avere un impatto immediato.

Amorim ha avuto a gennaio Patrick Dorgu dal Lecce, ma ha mandato via alcuni in prestito, tra cui Marcus Rashford e Antony. Stranamente, non c’è stato un miglioramento della squadra. Il Tottenham ha speso oltre 100 milioni di euro la scorsa estate. I giovani Archie Gray e Luca Bergvall sembrano ottimi giocatori in prospettiva, ma gli Spurs non hanno investito abbastanza pesantemente su giocatori che potrebbero avere un impatto immediato. Problemi fuori dal campo: Amorim ha criticato pubblicamente Rashford per il suo atteggiamento in allenamento; inoltre, il morale del club è a terra dopo i 250 licenziamenti la scorsa estate. Ratcliffe aveva dichiarato che lo United sarebbe andato “in bancarotta entro Natale”. Per gli Spurs, il presidente Levy sta affrontando continue proteste dai tifosi arrabbiati.

