L’exploit di Maguire sotto la guida di Amorim: è diventato “Harrydinho” e fa l’ala (Telegraph)

Stava per essere ceduto e ieri sera è stato nuovamente protagonista in Europa League nel 3-0 contro l’Athletic Bilbao. Sui social impazza il suo volto sul corpo di Maradona.

Il coro «Harry Maguire, your defence is terrified!» («la tua fase difensiva è terrificante») ormai sembra essere un lontano ricordo, perché il difensore inglese ormai è diventato il nuovo idolo dei tifosi del Manchester United. L’exploit avuto sotto la guida di Ruben Amorim non è passato inosservato e anche ieri si è reso protagonista nel match di Europa League contro l’Athletic Bilbao.

Addirittura, sui social i suoi compagni hanno condiviso un fotomontaggio del suo volto con il corpo di Diego Armando Maradona.

L’exploit di Maguire sotto la guida di Amorim: è diventato “Harrydinho” e fa l’ala

Il Telegraph sottolinea anche il soprannome “Harrydinho” per l’ex Leicester:

Ruben Amorim ha reso omaggio a Harry Maguire («È una buona ala. Ci sono momenti in cui senti che tutto ciò che fai nella tua carriera è sbagliato, ma questo è un momento positivo per lui e per la squadra») dopo che il difensore ha contribuito a uno dei migliori risultati in trasferta europei del Manchester United. Il suo cross per il gol di Casemiro ha aperto il 3-0 contro l’Athletic Bilbao; il dribbling lo ha portato ad essere soprannominato “Harrydinho” sui social. La sua carriera è a un’incredibile svolta, visto che stava per essere ceduto quando in panchina c’era Ten Hag. Rio Ferdinand ha dichiarato: «Dovrà rinegoziare il suo contratto e fare l’attaccante». E’ rinato sotto la guida di Amorim con l’exploit in Europa League. Questa è la sua stagione migliore da quando è allo United.

Il Guardian scrive:

L’entrata in campo di Garnacho dopo l’intervallo ha trasformato la partita. Ma appena scattano i minuti di recupero, ecco che spunta la forza di Maguire.

