Maguire l’eroe che non ti aspetti, salva lo United al 93esimo contro il Leicester

Nella sua gara da ex, sembrano lontani quei tempi in cui i tifosi gli cantavano: «Harry Maguire, your defence is terrifying». Ottima prestazione anche di Garnacho.

Harry Maguire ha salvato il Manchester United, rimontando il match di Fa Cup contro il Leicester con il gol vittoria al 93esimo. Non solo viene sottolineata la buona prestazione dell’ex della gara, ma anche quella di Alejandro Garnacho, che ha poi vinto il premio di “uomo-partita”.

A segno nel 2-1 anche Zirkzee per i Red Devils.

Maguire eroe dello United, è il re dei minuti di recupero

Il Guardian scrive:

L’entrata in campo di Garnacho dopo l’intervallo ha trasformato la partita. Ma appena scattano i minuti di recupero, ecco che spunta la forza di Maguire.

MAGUUUUIIRRRREEEEE!!! Harry Maguire wins it at the death for @ManUtd to send them through to fifth round 🤯#EmiratesFACup pic.twitter.com/kQscbRHnjw — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 7, 2025

Era stato spesso criticato per alcune evidenti lacune difensive, tanto che i tifosi avevano creato un coro contro di lui sulle note di “Freed from desire”: «Harry Maguire, your defence is terrifying» («Harry Maguire, la tua fase difensiva è terrificante»). Anche perché, ricordiamo, è stato pagato 87 milioni di euro dallo United nel 2019, risultando ancora oggi il difensore più costoso della storia del calcio.

A fine gara, il centrale inglese dei Red Devils ha dichiarato:

«Sono orgoglioso… è una sensazione incredibile segnare all’ultimo minuto. È qualcosa che non avevo mai fatto nella mia carriera al Manchester United, quindi ne vado fiero, sono sicuro che la mia famiglia e i miei amici si sono alzati in piedi per applaudire».

Il difensore bersagliato dai fischi e dagli sfottò (Telegraph, settembre 2023)

Il povero Harry Maguire. “L’uomo che sembra vivere ogni raro minuto che ha in campo cercando di sfuggire all’ombra di una catastrofe e, va detto, non sempre ci riesce”. La definizione, perfetta, è del Telegraph.

Maguire è una calamita di fuoco amico. Lo fischiano sempre. Un po’ come il portiere azzurro a San Siro. “E’ difficile distogliere lo sguardo da lui”, scrive Sam Wallace. “Fin dal suo arrivo in campo all’Hampden è stato pungolato senza pietà dal pubblico scozzese; ha fatto un autogol; ed è diventato capitano dopo che Harry Kane è uscito. Durante tutto questo dramma”, i tifosi inglesi non hanno mai mollato. Cantando i cori che di solito gli riservano, in particolare quello che finisce “la sua testa è fottutamente massiccia”. “Ne hanno composti un altro paio solo per l’occasione”.

