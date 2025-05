La Uefa attacca Infantino: “È arrivato in ritardo al congresso per accompagnare Trump In Medio Oriente”

La Uefa si scaglia contro la Fifa e Gianni Infantino. Lo accusa di “interessi politici privati” a discapito delle sue responsabilità nel calcio. L’accusa della Uefa arriva dopo l’abbandono di alcuni delegati nazionali del congresso annuale della Fifa giovedì mattina. A seguito del ritardo ingiustificato di Infantino, i delegati hanno deciso di andare via. Lo spiega bene il Guardian.

La Uefa attacca Infantino: “Persegue interessi politici privati”

“I delegati, tra cui il presidente della Uefa , Aleksander Ceferin, e la presidente della Football Association, Debbie Hewitt, lo hanno fatto per protestare contro le modifiche al programma della riunione, causate dal ritardo di Infantino dopo aver accompagnato Donald Trump in un tour negli stati del Golfo“.

La Uefa ha poi dichiarato che le modifiche al calendario erano “profondamente deplorevoli”.

“Il congresso Fifa è uno degli incontri più importanti del calcio mondiale, dove tutte le 211 nazioni si riuniscono per discutere questioni che riguardano lo sport in tutto il mondo.

I nostri ospiti, la Federcalcio paraguaiana e i nostri partner della Conmebol, hanno fatto un notevole sforzo per ospitare così tanti delegati e li ringraziamo per la loro ospitalità. Ma cambiare il programma all’ultimo minuto per quello che sembra essere semplicemente un modo per assecondare interessi politici privati, non rende un servizio al calcio e sembra metterne in secondo piano gli interessi“.

La difesa di Infantino: «Sentivo il bisogno di essere lì per rappresentare il calcio e tutti voi»

Infantino infatti aveva accompagnato in Medio Oriente il presidente Usa Trump, in visita in Qatar e in Arabia Saudita, paese ospitante la Coppa del Mondo del 2034. “Durante una cerimonia, Infantino ha assistito alla firma da parte di Trump di un pallone d’oro donatogli dall’Emiro del Qatar“, sottolinea il Guardian.

Il volo che lo avrebbe portato in Paraguay, sede del congresso, avrebbe ritardato. “Infantino è arrivato con tre ore di ritardo all’importante riunione annuale della sua organizzazione. Si è scusato più volte sul palco per la sua assenza, ma ha anche insistito sull’importanza di rappresentare il calcio alle riunioni. «Come presidente della Fifa, la mia responsabilità è prendere decisioni nell’interesse dell’organizzazione», ha detto Infantino. «Sentivo il bisogno di essere lì per rappresentare il calcio e tutti voi»”.

Uno scontro dialettico che fa riaffiorare le fratture tra Fifa e Uefa. “I paesi europei sono rimasti frustrati dalla gestione della Fifa da parte di Infantino. La Fifa è inoltre sempre più vista come un’organizzazione rivale nell’organizzazione delle competizioni per club“.