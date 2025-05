Juventus, mala tempora currunt: brusco calo in Borsa, adesso un’azione bianconera vale meno di tre euro

Il titolo Juventus ha avuto un crollo del 10,09% con una discesa che si è fatta strada fin dall’apertura della giornata odierna

Mala tempora currunt in casa Juventus: oltre ai deludenti risultati sportivi ottenuti in questa stagione, i vertici bianconeri devono fare i conti anche con un brusco crollo del titolo in Borsa.

A Piazza Affari, che ha chiuso in leggera perdita come tutte le altre borse europee che attendono l’annuncio della FED statunitense sui tassi, il titolo Juventus ha avuto un crollo del 10,09% con una discesa che si è fatta strada fin dall’apertura della giornata odierna

Il noto portale scende poi nel dettaglio sottolineando: Con questa perdita, le azioni bianconere sono tornate sotto i tre euro, per un valore che si è attestato a 2,922 euro per azione. Per quanto riguarda la capitalizzazione di mercato, questa è pari adesso 1,14 miliardi di euro. Per quanto riguarda le altre quotate del gruppo Exor, che ad Amsterdam ha chiuso la giornata odierna con un +0,24%, il gruppo dell’automotive Stellantis ha registrato una leggera perdita dello 0,26%. Infine, Ferrari anche lei ha registrato una lieve crescita dello 0,46%.

Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni a MilanNews a proposito del futuro allenatore del Milan e del futuro di Conte, attuale tecnico del Napoli.

Le parole di Pistocchi:

«Il profilo di Sarri è quello di un allenatore vincente e convincente, sicuramente una scelta da Milan. Le sue squadre hanno giocato un buon calcio, anche ottimo soprattutto a Napoli. L’unica perplessità che ho è sul fatto che mi sembra che nelle sue esperienze abbia dimostrato un integralismo eccessivo. E nel calcio di oggi un allenatore non può essere integralista, deve interpretare le qualità dei giocatori, gestirli e inserirli nel miglior contesto».

E su Antonio Conte dice:

«Conte l’anno scorso si è offerto più volte al Milan e non è stato ritenuto l’allenatore che il club cercava. Certamente le possibilità che vada via da Napoli ci sono ma a mio modo di vedere la Juventus è più avanti per tanti motivi, anche ambientali avendo la famiglia a Torino»

