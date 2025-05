Internazionali, Musetti vince nonostante la lunga pausa per la pioggia. Paolini in semifinale

Il tennista ha battuto Medvedev 7-5, 6-4; per giocare l'ultimo punto ci son volute due ore e mezza. Anche la Paolini trionfa, in tre set: «Ero nervosissima, per fortuna ha piovuto e mi sono rilassata».

Lorenzo Musetti ha vinto gli ottavi di finale degli Internazionali contro Daniil Medvedev 7-5, 6-4. Il tennista italiano era in vantaggio 40-30 nel nono game di gioco, ma ha dovuto aspettare circa due ore e mezza prima di giocare l’ultimo punto a causa della forte pioggia che si è abbattuta su Roma.

Musetti vince contro Medvedev, Paolini in semifinale

Musetti entra per la terza volta consecutiva tra i migliori 8 in un Masters 1000 su terra rossa dopo Montecarlo e Madrid. Mercoledì affronterà il vincente di Zverev-Fils per raggiungere la semifinale.

Vince anche Jasmine Paolini. In un match difficile e combattuto, la tennista vola in semifinale agli Internazionali di Roma dopo aver battuto la tennista russa Shnaider in tre set (6-7, 6-4, 6-2) dopo quasi due ore e mezza di partita. Nella prossima gara la attende la vincente tra Stearns e Svitolina.

La Paolini ha dichiarato dopo la vittoria:

«Ero nervosissima, per fortuna ha piovuto 5 minuti. Mi sono uno un attimo rilassata, ho detto proviamoci. Tutto il team mi ha aiutato e piano piano ho ritrovato la lucidità. Ho avuto un calo di attenzione, un po’ di dubbi man mano che andava avanti. Ero partita bene con le idee chiare, poi un po’ di confusione ma sono rimasta lì, lucida e ho portato a casa la partita».