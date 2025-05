Internazionali, l’Italtennis sorride con Paolini e Sinner. Stasera tocca a Berrettini

Al Foro Italico di Roma, la toscana e l’altoatesino hanno raggiunto rispettivamente i quarti e gli ottavi di finale. Berrettini in campo non prima delle 19:00

Arrivano ottime notizie per il tennis italiano dal Foro Italico di Roma, dove quest’oggi sono scese in campo le punte di diamante del movimento azzurro: sia Jasmine Paolini che Jannik Sinner hanno allungato la loro striscia di successi, raggiungendo rispettivamente i quarti e gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2025.

Internazionali d’Italia, avanti Jasmine e Jannik. Berrettini sfida Ruud

Paolini, reduce dalle affermazioni su Lulu Sun e Ons Jabeur, ha sconfitto la lettone Jelena Ostapenko tra ora di pranzo e primo pomeriggio. Lo ha fatto con un 7-5, 6-2, e ai quarti se la vedrà con la russa Diana Shneider (numero 11 al mondo) in un confronto che si prospetta molto equilibrato.

Sinner, invece, ha confermato le buone sensazioni dell’esordio – vittoria per 6-3, 6-4 contro Mariano Navone – imponendosi in scioltezza sull’olandese Jesper De Jong. Il numero uno al mondo ha sbrigato la pratica con un netto 6-4, 6-2 in meno di un’ora e mezza. Il suo prossimo avversario sarà l’argentino Francisco Cerundolo, numero 18 della classifica Atp. Anche in questo caso si prevede una sfida ostica, dall’esito non scontato, ma in cui l’altoatesino partirà sicuramente favorito.

Per la cronaca, segnaliamo che stasera sarà in campo Matteo Berrettini. Il padrone di casa chiuderà il programma maschile di giornata affrontando il norvegese Casper Ruud, settima forza del ranking mondiale. Il match si giocherà al “Centrale”, non prima delle 19:00.

Panatta: «Musetti presto potrebbe diventare il vero rivale di Sinner»

«Jannik è tornato in buona forma. Nel primo match ha sbagliato qualche colpo in più del solito, ma bisogna riprendere la confidenza e mi sembra che stia bene», ha esordito Panatta. «Inoltre, ritengo che abbia un tabellone favorevole, dal momento che tutti i più forti sono nella parte bassa e lui è in quella alta. Lui ha solo Ruud e Berrettini, perché de Minaur perde anche prima di scendere in campo contro Sinner», ha aggiunto scherzando (e facendo riferimento allo score di 10-0 nei confronti diretti).

«Sinner è il n.1 ed è il più forte. In questo torneo, ci sono due giocatori che possono dargli fastidio: uno è Alcaraz e l’altro è Musetti», ha sottolineato il 74enne. Che poi ha continuato la sua analisi dicendo: «Lo spagnolo ha il problema che gioca troppo bene a tennis e vuole esprimersi sempre al massimo, volendo strafare. Deve capire che le partite vanno anche gestite. Musetti è un tennista che gli sta molto vicino e, secondo me, abbastanza presto potrebbe diventare il vero rivale di Jannik, avendo un gioco molto vario».

«Dico questo perché i vari Zverev, Ruud ecc si fanno la doccia prima di giocare», ha concluso ironicamente Panatta, evidenziando il gap di valori che c’è tra l’azzurro e gli alti top del circuito.

