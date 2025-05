Güler è ora a un livello superiore di Bellingham, sta diventando un calciatore imponente (As)

Il centrocampista turco apre le danze contro il Celta Vigo. Il match finisce 3-2, con sofferenza finale da parte del Real Madrid. Domenica prossima il Clasico a Barcellona.

Il Real Madrid riesce a vincere contro il Celta Vigo, ma non senza sofferenze. I blancos avevano chiuso la prima metà di gara con il punteggio di 3-0, ma nella seconda frazione la squadra galiziana è uscita allo scoperto e ha portato il risultato sul 3-2, con Iago Aspas che stava per beffare il Madrid segnando il 3-3 negli ultimi minuti. Brilla ancora Arda Güler, che con un gran sinistro a giro apre le danze; poi, la doppietta di Kylian Mbappé, che lo porta a -1 gol dal capocannoniere della Liga Lewandowski.

As scrive sul match:

Güler per la terza partita consecutiva ha lasciato l’immagine di un giocatore imponente. Ha segnato un gol e ha dimostrato un livello molto più alto di Bellingham. E’ emerso anche il miglior Mbappé; giocando nello spazio aperto lasciato dal Celta in difesa, non c’è nessuno migliore di lui sul pianeta per sfruttarlo. Un altro rinato è Tchouameni, che ora è un calciatore essenziale. La vittoria, in ogni caso, ha avuto la macchia dell’ennesimo svenimento finale, che ha risollevato il Celta. In un certo senso, quell’inizio vulcanico del Real era prevedibile. Il Madrid aveva bisogno di sfogarsi. Il malcontento del suo pubblico, la necessità di vincere per non morire, una difesa rivoluzionata e un avversario, il Celta, che gioca con spensieratezza. L’inizio del panico è arrivato con il 3-2; Aspas è entrato dalla panchina e Courtois ha salvato in due tempi un gol che era quasi fatto. Il Real arriverà sano e salvo, anche se avvolto nell’insicurezza, al Clasico di settimana prossima.

