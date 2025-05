Decisive le sue parate contro l’Arsenal settimana scorsa, è migliorato anche nel gioco con i piedi. Ha il contratto in scadenza nel 2026, ma sarà difficile che il Psg si privi di lui.

Gigio Donnarumma mercoledì affronterà l’Arsenal per il ritorno delle semifinali di Champions. All’andata, è stato soprattutto suo il merito della vittoria del Psg, proteggendo bene la porta dalle azioni pericolose dei Gunners.

Donnarumma incanta Parigi, ma Luis Enrique ancora si trattiene dall’elogiarlo

Le Parisien elogia il portiere, capitano della Nazionale italiana:

Ancora una volta scintillante all’Emirates Stadium, grazie a cinque parate decisive, di cui due a tu per tu con Martinelli e Trossard per preservare la vittoria, il portiere italiano ha ricevuto lodi da diversi suoi compagni di squadra, tra cui Vitinha, che ha elogiato la sua immensa prestazione condividendo una foto sui social network dove lo definisce un “vero Mvp”. Nella fase a eliminazione diretta della Champions, il 26enne ha incantato. Donnarumma emana un’autorità mai vista prima a Parigi. Estremamente efficiente, meno incerto nel gioco con i piedi e meno statico nelle sue uscite aeree, il capitano della Nazionale è riuscito nel giro di pochi mesi a cancellare evidenti carenze che avrebbero potuto pesare su alcune partite europee per diventare finalmente il portiere completo che ha acquisito la fiducia di tutto il gruppo.

A un anno dalla scadenza del suo contratto nel giugno 2026, il gigante di Castellammare di Stabia ha già espresso più volte la volontà di restare al Psg. Non è ancora stato firmato un rinnovo e Luis Enrique continua a schivare le domande in merito. Anche se il tecnico non lo ha esaltato quanto i suoi compagni, è difficile immaginare che il Psg non voglia tenerlo.

“Donnarumma era già capace di tirare fuori delle prestazioni eccezionali. Ma la sua costanza, la sua capacità di dare il colpo giusto al momento giusto, la sua nuova sete no, prima non le aveva. O non del tutto. Il responsabile di questa trasformazione è Borja Álvarez, il suo allenatore, che ha avviato cambiamenti nelle sue routine, nei suoi riscaldamenti e nelle sue sedute”.

