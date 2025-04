Donnarumma imperiale, si è trasformato in un angelo. Il segreto è il suo allenatore (L’Equipe)

Ennesima prestazione “enorme” con l’Arsenal. Il giornale francese ne vorrebbe studiare l’evoluzione

Negli ultimi mesi, attraverso partite eccezionali ad Anfield e poi a Villa Park, Gigio si è trasformato in un angelo. Bisognerà capire come questo portiere, messo in discussione in autunno dopo una prestazione deludente qui all’Emirates (0-2), abbia alimentato la sua rimonta personale. Come quest’uomo, segnato dalle critiche per le campagne europee spesso infruttuose fin dal suo arrivo al Psg nell’estate del 2021, ha costruito questa evoluzione.

“Donnarumma era già capace di tirare fuori delle prestazioni eccezionali. Ma la sua costanza, la sua capacità di dare il colpo giusto al momento giusto, la sua nuova sete no, prima non le aveva. O non del tutto. Il responsabile di questa trasformazione è Borja Álvarez, il suo allenatore, che ha avviato cambiamenti nelle sue routine, nei suoi riscaldamenti e nelle sue sedute”.

L’Equipe descrive le sue parate e ne loda anche “qualche malizia fingendo una collisione con Ben White nell’ultima azione della partita. Un gesto simbolo di un portiere che ha raggiunto la maturità e che ormai è abituato a queste serate”.

“Stamattina la questione del suo futuro a Parigi non si pone più. Quale direttore sportivo non prolungherebbe il contratto di un giocatore che ha portato avanti la sua società in questo modo per quattro mesi?”.

