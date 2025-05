Conte, cresce la fiducia sulla permanenza di Conte (Sky e Fabrizio Romano)

Conte, cresce fiducia sulla permanenza di Conte (Sky e Fabrizio Romano)

Sky Sport 24 segue la linea Di Marzio e dice:

“Cresce la fiducia nella permanenza di Antonio Conte a Napoli. Molti aspetti sono stati chiariti, il club ha dato ampie garanzie di voler costruire una squadra importante. C’è cauto ottimismo in attesa che Conte sciolga le riserve”.

Interviene su X anche Fabrizio Romano:

Il Napoli è fiducioso sulla permanenza di Antonio Conte come allenatore della prossima stagione.

Il presidente De Laurentiis ha parlato nuovamente oggi con Conte, i contatti sono stati positivi.

La risposta definitiva arriverà presto, ma il Napoli ora spera che il tecnico resti. Finora non è mai stato un capitolo chiuso o concluso.

🚨 Napoli are confident to keep Antonio Conte as their head coach for the next season.

President De Laurentiis spoke again to Conte today with positive direct contact.

Final answer soon but Napoli now hope for Conte to stay. It was never over or closed chapter, so far. pic.twitter.com/YniZNpNSX3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2025