Billing per Raspadori è un cambio identico a tanti altri che hanno portato il Napoli in testa (Repubblica)

Billing per Raspadori è un cambio identico a tanti altri che hanno permesso al Napoli di essere primo (Repubblica)

Su Repubblica Marco Azzi analizza il giorno dopo Napoli-Genoa e lo stato d’animo degli azzurri che a due giornate dalla fine hanno un punto di vantaggio sull’Inter.

Scrive Repubblica:

Lo scudetto del Napoli non è appeso a un filo da adesso, lo è sempre stato. Conte lo sa e per questo aveva sostituito Raspadori con Billing: un cambio conservativo che con il Genoa non ha funzionato, ma identico ai tanti altri che avevano aiutato gli azzurri a conquistare le 13 vittorie di misura in campionato. Da novembre è quasi sempre ko Buongiorno e per avere lo stesso la miglior difesa d’Europa a Castel Volturno sono stati costretti a fare di necessità virtù, con i centrocampisti e le punte coinvolte nella fase passiva. È così che dal 7 aprile la porta di Meret era rimasta inviolata, attraverso la resilienza di cui parla spesso l’ex ct.

L’umiltà non ha penalizzato il Napoli, l’ha esaltato. È questo che Conte ricorderà ai giocatori alla ripresa. Niente drammi, al netto delle inevitabili pressioni. Anche per il Parma la posta in palio sarà pesante e da questo punto di vista sarà un duello alla pari. Gli azzurri non avranno Lobotka, ma recuperano in attacco Neres. Per lo scudetto nulla è perduto.

Cesare – Guido la vera domanda è perché mettere un centrocampista al posto di un attaccante, dettando l’atteggiamento difensivista alla squadra e dando fiducia ai genoani? Perché invece non tenere più alta la squadra e dare preoccupazioni all’avversario inserendo Neres al posto del distrutto Politano (attore come detto del gol genoano del pareggio)? E Neres qualche grattacapo lo ha dato agli avversari quando entrato ma ormai tardi per pochissimi minuti.

Guido – Comunque adesso l’allenatore ha il compito di caricare a mille la squadra (cosa che non gli è riuscita sicuramente con il Genoa e qualche responsabilità pure l’avrà) per la partita decisiva di Parma. Ricordiamoci che il Napoli ha sempre un punto di vantaggio sull’Inter e quindi ha il destino nelle proprie mani. Ma per vincere lo scudetto, contando solo su se stesso, deve vincere le prossime due partite avendo esaurito con il Genoa il bonus-pareggio (che in verità avevamo immaginato di conservarlo per Parma).